Quiz – ile wiesz na temat cholesterolu? Sprawdź się!

Cholesterol jest substancją tłuszczową, która naturalnie występuje w ludzkiej krwi. Powstaje w wątrobie lub pochodzi z pożywienia. Cholesterol pełni ważne funkcje w twoim ciele. Pomaga w tworzeniu tkanek i hormonów. Chroni twoje nerwy. Pomaga w trawieniu. W rzeczywistości cholesterol pomaga w tworzeniu struktury każdej komórki w ciele. Jednak twoje ciało potrzebuje cholesterolu w umiarkowanych dawkach.

Zbyt duży poziom cholesterolu? To niebezpieczne

Nadwyżka może powodować gromadzenie się płytki nazębnej w tętnicach i utrudniać dostanie się krwi do serca. Może to powodować ból w klatce piersiowej, zwany dławicą piersiową. Jeśli dopływ krwi zostanie całkowicie zablokowany, nastąpi atak serca. Wysoki poziom cholesterolu, znany również jako hipercholesterolemia, jest głównym czynnikiem ryzyka chorób serca i udaru mózgu. Nieprawidłowe poziomy cholesterolu LDL lub HDL są leczone niskotłuszczową dietą, ćwiczeniami i lekami, takimi jak statyny. Jeśli poziom cholesterolu jest wysoki, poprawa poziomu cholesterolu i jego stosunku zajmie trochę czasu i wysiłku. Powinieneś liczyć na co najmniej trzy miesiące zmiany stylu życia i ewentualnie codzienne przyjmowanie leków.

QUIZ:

