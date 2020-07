Kiedy konieczne jest wykonanie USG szyi? Czy takie badanie boli?

Ultrasonografia jest jednym z najczęściej stosowanych, szybkich i bezinwazyjnych badań diagnostycznych. Pozwala ona nie tylko wykryć zmiany chorobowe, ale także ocenić stan narządów ludzkiego organizmu. Skonstruowanie aparatu do badań USG zrewolucjonizowało diagnostykę medyczną oraz pozwoliło uniknąć inwazyjnych badań diagnostycznych, które niegdyś były konieczne w celu wykrycia podłoża występujących objawów chorobowych.

Na czym polega badanie USG?

Badanie USG wykonywane jest przy pomocy specjalistycznej aparatury. Przykładana do ciała głowica o różnym kształcie i rozmiarze emituje fale ultradźwiękowe, które odbijają się od tkanek miękkich i zostają przekształcone w widoczny na monitorze urządzenia obraz. Badanie USG emituje bezpieczne dla zdrowia ultradźwięki, dlatego może być stosowane nawet w przypadku noworodków oraz kobiet ciężarnych.

W zależności od obrazowanego obszaru ciała dobiera się odpowiednią częstotliwość ultradźwięków. Podczas badania pacjent nie odczuwa żadnego dyskomfortu; w celu ułatwienia ruchu głowicy po ciele, stosuje się specjalne żele, które nakłada się na skórę.

Badanie USG wykorzystuje się nie tylko w celach diagnostycznych. Dzięki niemu możliwe jest stałe monitorowanie efektów leczenia oraz wykonywanie wymagających szczególnej precyzji zabiegów medycznych.

Czy USG boli?

Badanie USG nie boli. Ze względu na to, że jest to badanie nieinwazyjne, nie należy się go obawiać. Samo przesuwanie głowicy urządzenia po skórze nie jest nieprzyjemne; pacjent nie odczuwa też żadnych dolegliwości, kiedy przez jego ciało przenikają ultradźwięki.

USG szyi – wskazania

Badanie USG to obecnie jedno z podstawowych badań obrazowych, dzięki któremu można wykryć wiele schorzeń. W przypadku badania USG szyi zwykle zachodzą konkretne wskazania do jego wykonania. Najczęściej jest to ból lub inny dyskomfort odczuwany w okolicy gardła, szyi oraz węzłów chłonnych. Czasami badanie USG szyi wykonuje się w celu wykrycia przyczyn dolegliwości dotyczących jamy ustnej, które mogą powodować np. chore ślinianki.

Wskazaniem do wykonania USG szyi jest także:

pojawiająca się opuchlizna w obrębie szyi,



uczucie ucisku w gardle,



wyczuwalne guzki i zgrubienia,



powiększenie węzłów chłonnych,



powiększenie krtani,



powiększenie tarczycy,



powiększenie ślinianek,



zmiana głosu,



przewlekła chrypka,



nawracający ból gardła, któremu towarzyszy dyskomfort podczas przełykania,



inne dolegliwości, które bezpośrednio dotyczą okolicy szyi.

Powyższe wskazania są najczęstszym powodem otrzymania skierowania na badanie USG szyi. W niektórych przypadkach badanie ultrasonograficzne służy też w celu sprawdzenia, czy stosowane leczenie przynosi oczekiwany efekt. Warto pamiętać, że wszelkie dolegliwości zdrowotne wymagają konsultacji lekarskiej. Wizyty u lekarza nie należy odkładać w czasie, gdy odczuwamy ból, mamy powiększone węzły chłonne, cierpimy z powodu innych dolegliwości np. uporczywej chrypki, złego samopoczucia, nawracających infekcji, a także wyczuliśmy na szyi zgrubienie lub guzek.

Podsumowując, badanie USG szyi nie jest badaniem nieprzyjemnym. Nie wiąże się z odczuwaniem bólu i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Odpowiednie postępowanie przed badaniem konieczne jest jedynie w przypadku USG jamy brzusznej – wówczas należy ograniczyć spożycie pokarmów wzdymających i przyjmować leki, które pomogą pozbyć się z układu pokarmowego gazów.

USG szyi niezbędne jest w przypadku podejrzewania wielu schorzeń. Wykonuje się je na etapie diagnostyki schorzeń tarczycy (gdy wyczuwalne są guzki lub badania stężenia hormonów tarczycy w surowicy krwi są powyżej bądź poniżej normy), w przypadku schorzeń ślinianek, które objawiają się bólem, powiększenia węzłów chłonnych, nawracających infekcji, które przebiegają z bólem gardła, trudności w przełykaniu i uczucia guli w gardle.

