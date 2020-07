Czy tycie może wynikać z nieprawidłowego poziomu prolaktyny?

Hiperprolaktynemia, bo tak w terminologii medycznej określany jest zbyt wysoki poziom prolaktyny w organizmie, może powodować różne objawy, które znacząco utrudniają życie. Jednym z nich jest niekontrolowane przybieranie na wadze, dlatego zawsze problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała oraz z odchudzaniem powinniśmy skonsultować z lekarzem.

Wysoki poziom prolaktyny – przyczyny

Prolaktyna jest hormonem wydzielanym przez przysadkę mózgową. W przypadku kobiet ciężarnych prolaktynę wytwarza także łożysko. Choć prolaktyna kojarzona jest przede wszystkim z laktacją, to spełnia jeszcze wiele innych funkcji w organizmie. Wydzielanie prolaktyny ma wpływ m.in. na układ nerwowy oraz układ odpornościowy.

Zaburzenia w wydzielaniu prolaktyny mogą mieć różne podłoże. Bardzo często wysoki poziom prolaktyny jest bezpośrednio związany z występowaniem schorzeń endokrynologicznych, które m.in. dotyczą tarczycy. Hiperprolaktynemia może mieć też związek z rozwijającymi się w obrębie przysadki mózgowej guzami nowotworowymi. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną podwyższenia poziomu prolaktyny jest niedoczynność tarczycy oraz stosowanie leków, które mają wpływ na czynności wydzielnicze przysadki mózgowej.

Wyróżnia się dwa rodzaje hiperprolaktynemii. Hiperprolaktynemia czynnościowa ma najczęściej związek z przyjmowanymi lekami oraz zaburzeniami funkcjonowania kluczowych narządów wewnętrznych m.in. wątroby, nerek i tarczycy. Hiperprolaktynemia pierwotna powodowana jest przez guzy w obrębie przysadki mózgowej oraz podwzgórza, a także zmiany o innym podłożu, które wpływają na czynności wydzielnicze przysadki lub uciskają tę część mózgu. Czasami wzrost poziomu prolaktyny i wystąpienie hiperprolaktynemii pierwotnej związane jest ze stanami zapalnymi mózgu.

Wysoka prolaktyna – objawy

Wzrost masy ciała jest charakterystycznym objawem hiperprolaktynemii. Oprócz niekontrolowanego przybierania na wadze o wysokim poziomie prolaktyny mogą także świadczyć:

powieszenie piersi,



zaburzenia cyklu menstruacyjnego,



mlekotok,



obniżone libido,



niepłodność,



zaburzenia erekcji,



ginekomastia.

Wysoki poziom prolaktyny a tycie

Prolaktyna produkowana jest nie tylko przez kobiecy organizm, jednak zaburzenia w jej wydzielaniu stosunkowo rzadko dotyczą mężczyzn. Zarówno hiperprolaktynemia, jak i niedoczynność tarczycy mogą przez dłuższy czas rozwijać się „w ukryciu”, powodując objawy, które nie są łączone z zaburzeniami w wydzielaniu hormonów.

Zbyt wysoki poziom prolaktyny w surowicy krwi ma wpływ nie tylko na funkcjonowanie układu nerwowego, układu rozrodczego i układu immunologicznego, ale także sprzyja zatrzymaniu wody w organizmie i spowolnieniu metabolizmu. To wolna przemiana materii jest często przyczyną przybierania na wadze zarówno w przypadku hiperprolaktynemii, jak i niedoczynności tarczycy. Warto wiedzieć, że prolaktyna należy do grupy hormonów stresu, więc jej podwyższony poziom może skutkować także częstszym podjadaniem oraz zajadaniem emocji, co prowadzi do wystąpienia zależności pomiędzy zjedzeniem ulubionego posiłku (zwykle tłustego lub słodkiego) i odczuwaniem dobrego nastroju.

Podsumowując, zaburzenia w wydzielaniu hormonów często objawiają się nadmiernym przybieraniem na wadze. W sytuacji, gdy pomimo stosowania zdrowej diety i częstej aktywności fizycznej wskazówka wagi pokazuje coraz więcej kilogramów, trzeba skonsultować się z lekarzem i wykonać badania, które pozwolą wykryć przyczynę problemu. Warto pamiętać, że hiperprolaktynemia często wiąże się z niedoczynnością tarczycy oraz innymi schorzeniami, dlatego odpowiednio wczesne wykrycie zaburzeń jest kluczowe nie tylko dla naszego wyglądu, ale także ogólnej kondycji organizmu.

