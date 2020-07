Unikalne narzędzie toruje drogę dla bardziej zindywidualizowanych metod leczenia raka

Wyniki są teraz publikowane w Nature Medicine, a jednocześnie narzędzie – Portal Rady Molekularnych Nowotworów – zostanie uruchomione na stronie www.mtbp.org.

Co to jest portal Molecular Tumor Board (portal MTB)?

Portal MTB jest narzędziem internetowym, które zapewnia wsparcie dla decyzji klinicznych w dziedzinie raka, w oparciu o zmiany w materiale genetycznym związane z rakiem. Portal MTB tworzy połączenie między badaniami a leczeniem i służy do analizy danych genomowych z różnych baz danych na całym świecie. Rak występuje, gdy zachodzą zmiany genów w materiale genetycznym komórek. Analizując molekularne właściwości guzów, można znaleźć informacje na temat poszczególnych guzów. Portal MTB umożliwia dopasowanie specyficznych właściwości jednego guza za pomocą różnych zatwierdzonych lub eksperymentalnych zabiegów testowanych w badaniach klinicznych.

W jaki sposób portal MTB może przyczynić się do opracowania lepszych metod leczenia raka?

Dzięki portalowi MTB najnowsze badania są upubliczniane i bardziej dostępne, a zarówno badacze podstawowi, jak i kliniki badawcze na całym świecie mogą być informowani o ogromnej wiedzy na całym świecie. Narzędzie umożliwia zespołowi terapeutycznemu wyszukiwanie podobnych analiz, aby następnie zaprojektować bardziej zindywidualizowane leczenie oparte na specyficznych cechach choroby pacjenta.

Dlaczego to narzędzie jest tak ważne?

W leczeniu raka decydujący jest czas. Korzystanie z portalu MTB może skrócić czas złożonej analizy z dwóch lub trzech miesięcy do zaledwie dwóch tygodni, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka błędu interpretacyjnego. Oznacza to, że leczenie można rozpocząć znacznie szybciej. W ciągu ostatnich pięciu lat wprowadzono również wiele nowych leków przeciwnowotworowych, ale znalezienie najlepszej kombinacji terapii dla każdego z osobna wywołało pewien rodzaj wąskiego gardła. Portal MTB pomaga odblokować to wąskie gardło, ponieważ narzędzie jest dostępne i bezpłatne dla naukowców i lekarzy na całym świecie.