Chemioterapia – 6 najczęstszych skutków ubocznych. Jak je złagodzić?

Chemioterapia to często jedyna droga do wyleczenia choroby nowotworowe. Niestety, terapia, w której stosowane są cytostatyki, niszczy nie tylko komórki nowotworu, ale także zdrowe komórki organizmu, powodując wiele dolegliwości zdrowotnych. Większość skutków ubocznych chemioterapii można skutecznie łagodzić, stosując tzw. domowe sposoby.

Co to jest chemioterapia?

Chemioterapia to najczęściej stosowana metoda leczenia schorzeń onkologicznych. Podczas terapii stosuje się cytostatyki, czyli leki, których głównym zadaniem jest zniszczenie komórek nowotworowych. Wyróżnia się kilka rodzajów cytostatyków o nieco innym mechanizmie działania, jednak zawsze mają one na celu zahamowanie podziałów komórkowych i zniszczenie komórek nowotworowych. Najczęściej podaje się chemię drogą dożylną, jednak nie jest to jedyna forma podawania chemioterapeutyków. Cytostatyki mogą być także stosowane doustnie, dotętniczo, dootrzewnowo i dokanałowo.

Jak działa chemioterapia?

Leki chemioterapeutyczne działają na szybko dzielące się komórki. W zależności od rodzaju zaburzają one szlak metaboliczny, łączą się z DNA komórek nowotworowych, zaburzają strukturę DNA komórek nowotworowych, hamują działanie niektórych enzymów oraz uniemożliwiają podział komórek nowotworowych.

Terapia onkologiczna nie działa selektywnie. Oznacza to, że podawane cytostatyki nie działają jedynie na zmutowane komórki nowotworowe, ale na cały organizm, siejąc spustoszenie wśród innych szybko dzielących się komórek np. układu pokarmowego, skóry i włosów. Ze względu na działanie chemioterapii może być ona stosowana jedynie u pacjentów, których organizm jest w dobrej kondycji. Niezależnie od możliwych skutków ubocznych, jakie powoduje chemioterapia, jest to jedna z najskuteczniejszych terapii onkologicznych. Nie należy obawiać się leczenia oraz rezygnować z konwencjonalnych metod walki z nowotworem. Onkolodzy podkreślają, że rezygnacja z leczenia w celu uniknięcia skutków ubocznych chemioterapii to najgorsza decyzja, jaką może podjąć pacjent onkologiczny.

Chemioterapia – skutki uboczne

