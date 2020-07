Naukowcy: Efekt placebo może leczyć ból

W pierwszym badaniu pacjenci z wysokim poziomem cierpienia psychicznego, takim jak depresja i lęk, doświadczyli złagodzenia bólu w eksperymencie placebo z obojętnym kremem, który według nich mógł im pomóc.

A to, jak mówią naukowcy, może zachęcić lekarzy, aby myśleć o użyciu alternatywnych strategii innych niż leki. Mogą również, jak twierdzą, lepiej radzić sobie z bólem i zmniejszać uzależnienie od leków przeciwbólowych, które mogą mieć niepożądane skutki uboczne.

Ból jest wynikiem określonych procesów w mózgu, które czasami nie są dostrojone tak dobrze, jak mogłyby być. Placebo to skuteczny sposób pozytywnego wykorzystania zdolności mózgu do przejęcia kontroli nad tym, jak odczuwamy ból.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Pain.

Placebo może łagodzić ból

Krem nałożono na przedramię 60 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i 79 pacjentów z fibromialgią oraz 98 osób zdrowych. Grupie placebo powiedziano, że może to być krem ​​do znieczulenia miejscowego, ale grupie kontrolnej powiedziano, że krem ​​jest nieaktywny.

Następnie zadano im w sposób laserowy ból i poproszono o ocenę nasilenia bólu przed, w trakcie i po nałożeniu kremu, z uwzględnieniem oczekiwań złagodzenia bólu i niepokoju. Procedurę powtórzono po dwóch tygodniach i wyniki okazały się takie same.

Odkrycia uzupełniają prace zespołu nad zwiększeniem naturalnej kontroli bólu za pomocą fal mózgowych alfa, terapii światłem, która dostraja mózg do określonej częstotliwości 10 cykli na sekundę – znanej jako częstotliwość alfa.

Zespół wykazał wcześniej, że stymulowanie fal mózgowych alfa było związane z oczekiwaniem złagodzenia bólu u ochotników i pacjentów z przewlekłym bólem.

Profesor Anthony Jones z Uniwersytetu w Manchesterze jest dyrektorem Human Pain Research Group (HPRG), która ma swoją siedzibę w Salford Royal NHS Foundation Trust. Powiedział: „Przewlekły ból niesie ogromne obciążenie społeczno-ekonomiczne i znacząco wpływa na jakość życia dotkniętych nim osób. Często jest to trudne do leczenia – a wielu z tych pacjentów musi żyć z jego skutkami – i wynikającymi z nich wpływami na ich zdrowie psychiczne – każdego dnia. Jednak to badanie po raz pierwszy pokazuje, że osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów i fibromialgią mogą modulować swoje reakcje na ból doświadczalny tak skutecznie, jak osoby zdrowe. Może istnieć sposób leczenia tych pacjentów – i to jest ekscytujące”.