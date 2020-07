5 metod rzucania palenia. Która będzie najlepsza dla ciebie?

Nikotyna to jedna z najsilniejszych substancji psychoaktywnych, które oddziałują na nasz układ nerwowy. Szkodliwość jej działania porównywalna jest ze szkodliwością twardych narkotyków oraz alkoholu, jednak papierosy uważane są za „mniejsze zło” niż np. palenie marihuany czy nałogowe picie alkoholu. W rzucaniu palenia czynnikiem decydującym o sukcesie i trwałym zerwaniu z nałogiem jest silna wola. Wszelkie metody rzucania palenia to jedynie wsparcie palacza podczas trudnego procesu odstawiania nikotyny.

Dlaczego warto rzucić palenie?

Zdrowie jest najważniejsze i powinniśmy o nie dbać przez całe życie. Paląc papierosy, skracamy swoje życie nawet o kilkadziesiąt lat i skazujemy się na konieczność walki z bardzo poważnymi chorobami. Rak płuc, rak trzustki oraz choroby serca dziesiątkują palaczy; co więcej, palenie papierosów kilkukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania praktycznie na każdy nowotwór. W przypadku osób palących papierosy zwiększa się ryzyko niepłodności, uszkodzeń płodu, które prowadzą do poronień i rozwoju wad wrodzonych oraz śmierci noworodków. To jedynie kilka z częstych skutków palenia, których możemy uniknąć, zrywając z nałogiem.

Jak skutecznie rzucić palenie?

Istnieje wiele sposobów na rzucenie palenia, jednak żaden z nich nie okaże się efektywny, gdy palacz nie będzie chciał rozstać się z papierosami. Motywacja i silna wola to podstawa, dlatego kluczem do sukcesu jest znalezienie powodu, który skłoni do rzucenia palenia i sprawi, że wytrwamy w swoim postanowieniu.

Ważne: rzucanie palenia warto skonsultować z lalkarzem, który zleci wykonanie badań, oceni stan zdrowia palacza oraz pomoże dobrać indywidualną metodę rozstania się nałogiem. Konsultacja lekarska pomoże też uniknąć wielu pułapek w postaci np. zagrażających zdrowiu niektórych osób suplementów diety, które dostarczają do organizmu m.in. nikotynę.

Osoby, które mają za sobą wiele bezskutecznych prób rzucenia palenia, powinny skonsultować się ze specjalistą od leczenia uzależnień, bo palenie papierosów jest takim samym nałogiem, jak alkoholizm, lekomania czy narkomania.

Jak rzucić palenie? 5 skutecznych metod

1. Samodzielne rzucenie palenia

Czytając historie nałogowych palaczy, których nie brakuje w Internecie, można zauważyć, że droga do rzucenia palenia często wiedzie na skróty. Ma być łatwo, lekko i przyjemnie, jednak walka z nałogiem to nie długo wyczekiwane wakacje, ale ciężka praca i konieczność pokonania zespołu odstawiennego. Samodzielne rzucenie palenia jest możliwe i tak naprawdę, każdy palacz właśnie w ten sposób rozstaje się z nałogiem. Inne metody to tylko wsparcie, które nie będzie efektywne, jeżeli sama osoba uzależniona nie będzie chciała przestać palić.

2. Hipnoza na rzucenie palenia

Wsparciem palacza w walce z nałogiem może być hipnoza. Powszechnie stosowana jest m.in. w USA, jednak i w Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Skuteczność hipnozy w rzucaniu palenia szacuje się na około 15%; metodę tę należy stosować wraz z innymi sposobami na zerwanie z nałogiem. Kluczowy jest wybór odpowiedniego ośrodka, który oferuje tę terapię, bo nie brakuje oszustów, którzy żerują na osobach uzależnionych, obiecując przysłowiowe gruszki na wierzbie, za które trzeba sporo zapłacić.

3. Spotkania w Klubie Anonimowych Palaczy

Kluby Anonimowych Palaczy powstają nie tylko online, ale także w wielu większych miastach. Wspólna wymiana doświadczeń oraz kontakt z innymi osobami uzależnionymi od nikotyny pomaga zerwać z nałogiem nie tylko osobom, które nie mogą liczyć na wsparcie swojej rodziny lub przyjaciół. Skuteczność tej metody nie została zbadana, jednak historie osób, które zerwały z nałogiem, pozwalają sądzić, że w wielu przypadkach wsparcie grupy przynosi dobre efekty.

4. Tabletki na rzucenie palenia

Środków na rzucanie palenia, które możemy kupić np. w aptece, jest wiele. W przypadku preparatów bez nikotyny mamy do czynienia z działaniem blokującym odczuwanie głodu nikotynowego oraz powodującym wstręt do papierosów. Tabletki, gumy, plastry i doustne spraye z nikotyną pozwalają zrezygnować z zapalenia papierosa, dostarczając do organizmu substancję, od której jest on uzależniony, jednak lekarze przestrzegają przed tzw. efektem błędnego koła. Bez odpowiedniej motywacji i silnej woli żadna „magiczna pigułka” nie spowoduje, że rozstaniemy się z nałogiem.

5. Biorezonans na rzucenie palenia

Biorezonans to kolejna z metod rzucania palenia, której efekty nie zostały potwierdzone twardymi dowodami naukowymi. Zdaniem osób zajmujących się tą terapią, jest ona skuteczna w przypadku 90% palaczy. Do rzucenia palenia ma wystarczyć jeden zabieg.

Którą metodę rzucania palenia wybrać? To zależy od indywidualnych potrzeb, stanu zdrowia oraz zasobności portfela. Jedno jest pewne – bez silnej woli i odpowiedniej motywacji każda z metod rzucania palenia może okazać się nieskuteczna.

