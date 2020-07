Nosisz buty sportowe? Ten jeden błąd powoduje grzybicę stóp

Gdy pojawi się grzybica stóp, pozbycie się tego problemu może być naprawdę trudne – zwłaszcza jeśli rozprzestrzeni się on na paznokcie u stóp. I chociaż istnieje kilka powodów, dla których ten stan może wystąpić w pierwszej kolejności – od chodzenia boso w miejscach publicznych po dzielenie się matą do ćwiczeń bez uprzedniej dezynfekcji – istnieje jeden powszechny błąd, który podiatrzy i podolodzy zauważają przez cały czas w swojej lekarskiej praktyce. Tym błędem jest niepozwalanie swoim wilgotnym trampkom całkowicie wysuszyć się przed ponownym założeniem. Jeżeli tak robisz, na własne życzenie pakujesz stopę w siedlisko i wylęgarnię infekcji.

Grzybica może zaatakować niespodziewanie

– Grzyby i bakterie rozwijają się w wilgotnym, ciemnym otoczeniu, takim jak wnętrze butów – mówi Jacqueline Sutera, podiatra z Nowego Jorku i członek Vionic Innovation Lab. – Może to powodować przykry zapach stóp i grzybicę stóp lub grzybicę skóry i paznokci.

Twoje buty sportowe mogą dodatkowo przesiąknąć potem ze stóp w upalne letnie dni, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia grzybicy stóp. Aby temu zapobiec, dr Sutera zaleca posiadanie kilku par butów, by nosić je na zmianę. – Noszenie tych samych butów przez cały dzień, codziennie, sprzyja cuchnącym stopom i infekcjom – mówi. – Zmieniając trampki, możesz dać im szansę wyschnięcia między kolejnymi założeniami.

Jakie buty wybrać?

Jeśli jesteś szczególnie podatny na grzybicę stóp, możesz nawet zdjąć buty w ciągu dnia, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci. Pod biurkiem nikt nie zobaczy, spokojnie! Najlepsze buty, po które można sięgnąć w wyjątkowo upalne dni, to te z przewiewną siateczkową lub płócienną cholewką – w chłodne dni warto połączyć je ze skarpetami z wełny merynosów odprowadzającymi wilgoć.

Oprócz posiadania dodatkowych par butów, możesz również zaopatrzyć się w produkty do zwalczania grzybicy stóp. Niektóre z opcji obejmują anty-grzybicze dezodoranty do butów, spraye do stóp, proszki, olejek z drzewa herbacianego i antyperspiranty. Te sposoby pozwolą utrzymać świeżość nóg i butów. Istnieje nawet bardzo skuteczna maszyna ze światłem UV, która zabija grzyby mnożące się w butach.