Jak wybrać środek myjący do cery trądzikowej?

Internet jest pełen informacji o tym, jak znaleźć „najlepszy” środek czyszczący przy leczeniu trądziku. Ale jest jeden problem: gdziekolwiek spojrzysz, wydaje się, że istnieje inna opinia na temat tego, czy powinieneś używać czegoś delikatnego, złuszczającego lub wypełnionego bakteriobójczym nadtlenkiem benzoilu. I chociaż każda z tych opcji ma własny zestaw korzyści, pozyskanie odpowiedniej wiedzy na temat wyboru właściwego produktu może być trudne (i przytłaczające).

– Najlepszym środkiem przy trądziku będzie środek czyszczący. Wybór zależeć będzie zarówno od ciężkości trądziku, jak i od tego, jakie inne produkty są częścią rutynowych zabiegów pielęgnacyjnych – mówi dermatolog Ife J. Rodney. – Wbrew powszechnemu przekonaniu, skóra ze skłonnością do trądziku jest sucha i wrażliwa, chociaż na pierwszy rzut oka może wyglądać na tłustą. Dlatego w przypadku wszystkich rodzajów wyprysków, niezależnie od tego, czy chodzi o zaskórniki, krosty czy torbiele, polecam najpierw zacząć od kremowego nawilżającego środka czyszczącego. Następnie możesz dodać aktywny środek czyszczący raz w tygodniu i pracować nad tym, by z czasem używać go przez wiele dni z rzędu. A jeśli chodzi o formuły, najlepsze środki czyszczące do skóry ze skłonnością do trądziku są delikatne, kremowe i proste, co oznacza brak drażniącego zapachu i sztucznych barwników. – Dr Rodney sugeruje także unikać produktów z dodatkiem siarczanów (które w pewnych środkach czyszczących wykorzystywane są jako środek pieniący), ponieważ mają tendencję do naruszania warstwy ochronnej skóry.

Aby dowiedzieć się, który aktywny środek czyszczący jest dla ciebie odpowiedni, przeczytaj poniżej o najlepszych środkach przeciwtrądzikowych dla każdej odmiany tego problemu.