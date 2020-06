5 sposobów na pocenie się stóp. Przydadzą się na letnie upały

Lato to idealny czas na wędrówkę po szlakach, rozkoszowanie się słońcem na plaży (oczywiście z filtrem SPF) i spędzanie czasu w parku. Przy wszystkich zaletach upałów pojawia się jeden szczególnie denerwujący problem: spocone stopy. Niezależnie od tego, czy w butach zabudowanych, czy w klapkach, zbyt wilgotne stopy mogą frustrować i krępować, szczególnie jeśli czuć od nich nieprzyjemny zapach.

Dlaczego więc twoje stopy muszą się tak pocić? Co ciekawe, „nasze stopy mają więcej gruczołów potowych na cal niż gdziekolwiek indziej w naszym ciele – każda stopa zawiera aż 125 000 gruczołów potowych”, mówi Danielle DesPrés z College of Podiatric Medicine w Nowym Jorku. W cieplejszych miesiącach temperatura wzrasta, co sprawia, że ​​stopy są bardziej podatne na uwalnianie wilgoci w celu ochłodzenia ciała. Ale może się to zdarzyć o każdej porze roku, a winny może być wybór obuwia lub skarpet, ponieważ materiały zatrzymujące ciepło prowadzą do większego pocenia się. Chociaż może wydawać się, że jest to problem, na którym jesteś skazany, istnieje wiele sposobów ograniczenia produkcji potu, by stopy były chłodne i suche.

Jak ograniczyć pocenie się stóp?

