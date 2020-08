5 naturalnych metod, łagodzących objawy menopauzy

Klimakterium to trudny czas w życiu każdej kobiety. Choć nie zawsze okres przedmenopauzalny wiąże się z wystąpieniem uciążliwych objawów, to i tak powoduje stres oraz znacząco wpływa na samopoczucie. Przekwitanie nie oznacza jednak utraty kobiecości, bo nawet dojrzałe kobiety mogą cieszyć się wszystkimi urokami życia.

Menopauza nie oznacza końca kobiecości…

Większość dojrzałych kobiet niechętnie wraca wspomnieniami do okresu menopauzy, ale są też takie, które przeszły ten etap w życiu niemal nie zauważając toczących się w ich organizmach zmian. Dlaczego menopauza przebiega inaczej u każdej z kobiet? Odpowiedź na to pytanie jest trudna, jednak istnieje kilka czynników, które wpływają na nasilenie objawów menopauzy. Jednym z nich jest podejście kobiety do toczących się w jej ciele zmian. Brak akceptacji skutków upływającego czasu to jeden z czynników, które mogą nasilać nieprzyjemne objawy i powodować, że menopauza zacznie utrudniać normalne funkcjonowanie. Z menopauzą jest trochę jak z dojrzewaniem – wahania hormonów oraz kondycja emocjonalna idą w parze, dlatego u kobiet silnych psychicznie i akceptujących siebie objawy menopauzy są mniej dokuczliwe. Na nasilenie objawów menopauzy wpływa też ogólny stan zdrowia i kondycja organizmu. Z tego względu warto jak najczęściej zacząć przygotowywać się do mających nastąpić w organizmie zmian, dbając o swoje zdrowie i kondycję fizyczną oraz psychiczną.

Menopauza nie musi wiele zmienić w życiu kobiety. Jest to naturalny proces fizjologiczny, który trzeba zaakceptować. Brak miesiączki i zdolności rozrodczych nie oznaczają końca świata; to jedynie początek nowego etapu w życiu.

Naturalne sposoby na menopauzę

Istnieje wiele naturalnych sposobów łagodzenia objawów menopauzy. Większość z nich wymaga zmiany trybu życia i podżegania niezdrowych nawyków. Dzięki temu nie tylko można zredukować objawy przekwitania, ale także poprawić ogólny stan zdrowia.

1. Rezygnacja z używek

Alkohol, papierosy i mocna kawa nadmiernie stymulują układ nerwowy. Używki wpływają m.in. na nasilenie się typowych objawów menopauzy, czyli uderzeń gorąca, zimnych potów, zmiennych nastrojów i bezsenności. Wiele objawów menopauzy powodowanych jest brakiem wpływających na układ neurowegetatywny hormonów płciowych. Używki pogarszają funkcjonowanie naszego układu nerwowego, prowadząc do rozwoju depresji, bezsenności, trudności w kontaktach społecznych i problemów natury emocjonalnej.

2. Zdrowa dieta

Dieta kobiet w okresie menopauzy także wpływa na zmniejszenie uciążliwości powodowanych przekwitaniem dolegliwości. Nie może w niej zabraknąć witamin i minerałów, w szczególności:

witamin z grupy B,



żelaza,



kwasu foliowego,



potasu,



magnezu,



witaminy D,



witaminy K,



wapnia.

Żywność wysoko przetworzoną należy zastąpić zdrowymi, naturalnymi pokarmami, które pozwolą odżywić organizm i zapobiegną nadmiernemu przybieraniu na wadze. W czasie menopauzy należy zrezygnować z kofeiny, ostrych przypraw, słodkich napojów gazowanych i słodyczy, a także tłuszczów zwierzęcych. Ważne jest też nawadnianie organizmu, bo brak wody w tkankach powoduje wystąpienie dodatkowych objawów m.in. ze strony układu nerwowego. Warto włączyć do diety rośliny strączkowe, które są źródłem fitoestrogenów oraz pełne ziarna, które dostarczają niezbędnego do prawidłowego trawienia błonnika pokarmowego.

3. Codzienny relaks

Stres i przemęczenie nie wpływają pozytywnie na organizm. Codzienny relaks w przypadku menopauzy ma działanie terapeutyczne, dlatego trzeba znaleźć kilka chwil tylko dla siebie i poszukać sposobu na odstresowanie. Warto też zadbać o regenerację podczas snu. Uciążliwe objawy menopauzy, które pojawiają się nocą np. zimne poty, uderzenia gorąca oraz częste wybudzanie się pomogą zredukować m.in. zioła na menopauzę, które są źródłem fitoestrogenów.

4. Codzienna aktywność fizyczna

Ruch ułatwia pokonanie wielu objawów menopauzy. Nie tylko zwiększa wydzielanie hormonów szczęścia i redukuje stres, ale także pomaga utrzymać prawidłową masę ciała i ułatwia zasypianie. Codzienna aktywność fizyczna to sposób na zdrowie i lepsze samopoczucie nie tylko fizyczne, ale także psychiczne.

5. Nowe pasje i akceptacja zachodzących zmian

W okresie przedmenopauzalnym psychika kobiet wystawiona jest na próbę. W przezwyciężeniu wielu objawów menopauzy pomaga znalezienie nowego sensu życia i akceptacja przekwitania. Dojrzałość może być piękna i pełna nowych wyzwań; to czas ponownego odkrywania siebie, realizacji dawno zapomnianych marzeń i odkrywania piękna świata na różne sposoby. Pozytywne myślenie i spoglądanie z nadzieją w przyszłość łagodzą przede wszystkim objawy menopauzy, które związane są naszą psychiką, pozwalając odzyskać spokój ducha i dobry humor.

