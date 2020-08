Odciski, modzele, pęcherze – jak sobie radzić ze zmianami na stopach?

Zmiany na stopach to poważny problem, który utrudnia wykonywanie codziennych czynności. Dolegliwości bólowe, które często towarzyszą nam przez wiele dni, pękanie skóry, pieczenie w miejscu pojawienia się pęcherzy to problem, któremu możemy skutecznie zaradzić. Podpowiadamy, jak pozbyć się różnych zmian na stopach.

Co powoduje zmiany na stopach?

Zmiany na stopach nie pojawiają się bez przyczyny. Najczęściej powodowane są noszeniem nieprawidłowo dopasowanego obuwia, pracą stojącą, chodzeniem na bosaka po twardych powierzchniach oraz problemami zdrowotnymi. Powodem powstawania modzeli i nagniotków oraz otarć, które powodują pojawienie się pęcherzy, jest także obuwie, które nie zapewnia prawidłowej cyrkulacji powietrza. Odciski i modzele mogą być związane m.in. z cukrzycą, zaburzeniami krążenia, zaburzeniami hormonalnymi oraz schorzeniami autoimmunologicznymi.

Odcisk a modzel

Odciski to ogólne określenie zmian na stopach, które objawiają się punktowym narastaniem naskórka. Odciski dzielimy na bolesne nagniotki i niebolesne modzele – nazwy te czasami stosujemy zamiennie. Modzele nie powodują przeszywającego bólu, bo nie mają tzw. rdzenia, który uciska na zakończenia nerwowe. Pojawiają się na podeszwach stóp oraz na dłoniach; narośl jest miękka, żółtawa i może się samoistnie złuszczać. Modzele są większe od nagniotków.

Nagniotki najczęściej pojawiają się pomiędzy palcami stóp oraz w okolicy stawów. Powodują przeszywający ból; po usunięciu wierzchniej warstwy nagniotka w skórze pozostaje zagłębienie po jego rdzeniu.

Pęcherze na stopach

Tworzący się na stopach pęcherz to naturalna reakcja obronna skóry, która ma na celu zapobieganie zakażeniu skóry. Pęcherze są skutkiem otarć i odparzeń, które powoduje ciasne lub nieprawidłowo dobrane obuwie. Możemy zauważyć je w okolicy pięt, gdy włożymy nowe buty, powrócimy z długiej wędrówki lub cały dzień biegamy w szpilkach. Pęcherz wypełniony jest chroniącym przed zakażeniem skóry i przyśpieszającym jej regenerację płynem surowiczym. Możemy zapobiegać pojawieniu się pęcherzy, stosując m.in. zapobiegające nadmiernej potliwości preparaty do pielęgnacji stóp i plastry.

Jak pozbyć się odcisków?

W celu pozbycia się odcisków możemy stosować zarówno preparaty z apteki np. specjalne płyny, maści i plastry oraz domowe metody, które uwzględniają częste moczenie stóp w wodzie z solą, naparem szałwii oraz rumianku, a także usuwanie zrogowaciałej skóry pumeksem. Zabiegi te sprawdzą się także w przypadku modzeli.

Ważne: częste stosowanie pumeksu lub tarki do stóp może nasilać problem, dlatego z nawracającymi nagniotkami i modzelami najlepiej udać się do podologa. W przypadku nagniotków, którym towarzyszy stan zapalny, może być konieczna interwencja chirurgiczna.

Jak pozbyć się pęcherzy na stopach?

Pęcherzy na stopach nie przebijamy! Trzeba spokojnie poczekać do momentu, gdy same pękną lub płyn surowiczy się wchłonie. Usuwając pęcherze narażamy się na zakażenia pozbawionej ochrony skóry – stopy są siedliskiem wielu chorobotwórczych bakterii i grzybów, które mogą powodować bolesne zakażenia.

Jak zapobiegać pojawieniu się zmian na stopach?

Zmiany na stopach często nawracają, co ma związek z naszym trybem życia i nieprawidłową pielęgnacją stóp. W celu zapobiegania powstawaniu nagniotków i modzeli doskonale sprawdza się naturalna pielęgnacja, która ma na celu zmiękczenie i nawilżenie skóry. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że nadmiernie przesuszona skóra jest bardziej podatna na uszkodzenia. Do moczenia stóp możemy wykorzystać wodę z solą leczniczą (uzdrowiskową), napary ziołowe (rumianek, szałwia, tymianek), wodę z dodatkiem oliwy oraz olejków estetycznych (olejek z drzewa herbacianego, olejek lawendowy, olejek tymiankowy), a także preparaty z apteki i drogerii. Dobrym wyborem są preparaty przyśpieszające usuwanie zrogowaciałego naskórka np. specjalne kremy i skarpetki złuszczające oraz środki dedykowane usuwaniu odcisków.

W celu uniknięcia powstawania zmian na stopach konieczne jest też noszenie odpowiednio dopasowanego obuwia. Buty nie mogą być zbyt ciasne oraz za duże, powinny mieć miękką wyściółkę i odpowiednio grubą podeszwę. Nawracające nagniotki, modzele i zrogowacenia naskórka, które pojawiają się na grzbiecie stopy, mogą świadczyć o zaburzeniach krążenia, które powoduje siedząca i stojąca praca. Często z odciskami mają problem osoby z nadwagą oraz osoby, u których pojawiły się żylaki.

