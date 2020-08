Czy łuszczycą można się zarazić?

Łuszczyca może pojawić się w dowolnym miejscu na ciele, jednak najczęściej atakuje zgięcia łokci, pojawia się za kolanami, a także na skórze głowy, plecach, twarzy, dłoniach i stopach. To nie tylko defekt kosmetyczny, ale przede wszystkim bardzo poważna choroba autoimmunologiczną, której objawy trudno zwalczyć, a ją samą wyleczyć. Łuszczyca, podobnie jak inne choroby autoimmunologiczne, polega na tym, że własny układ odpornościowy atakuje zdrowe tkanki, które traktuje jak zagrożenie i chce je zlikwidować. Łuszczyca może wystąpić w dowolnym momencie w życiu, ale zwykle rozwija się w wieku od 15 do 30 lat lub w wieku od 50 do 60 lat. Istnieje kilka rodzajów łuszczycy, ale najczęstszym typem, który dotyka od 80 do 90 procent pacjentów z łuszczycą, jest łuszczyca plackowata.

Można wyróżnić łagodną, umiarkowaną i ciężką postać tej choroby. Niezależnie od stopnia, łuszczyca zawsze jest poważnym problemem dla chorych, którzy muszą zmagać się nie tylko z bolesnymi zmianami skórnymi, ale także z wykluczeniem i kompleksami. Niektórzy bowiem mogą unikać kontaktu z chorym z obawy, że zarażą się tą chorobą. Jednak trzeba podkreślić, że nie jest to choroba, którą można się zarazić.

Chociaż nie znane są przyczyny, które powodują wystąpienie choroby, niektóre czynniki mogą ją wyzwalać, dlatego też w leczeniu łuszczycy należy modyfikować styl życia. Wyzwalaczami mogą być np.:

niektóre leki i pokarmy,



stres,



poparzenie słoneczne,



niedobór witaminy D,



palenie papierosów,



nadmierne spożywanie alkoholu.



Łuszczyca – objawy

Do objawów charakterystycznych należą:

płatki skóry, które są różowe, czerwone i łuszczące się ze srebrnym zabarwieniem na wierzchu,



ból, swędzenie lub pieczenie skóry tak intensywne, jakby skóra ta była zraniona lub poparzona,



zmiany skórne bywają symetryczne, np. pojawiają się po obu stronach ciała,



zniekształcone paznokcie.



Niektórzy chorzy doświadczają także łuszczycowego zapalenia stawów, które może powodować obrzęk stawów, sztywność, tkliwość i ból.

Diagnozowanie łuszczycy polega na dokładnym obejrzeniu zmian skórny przez dermatologa, przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu medycznego, a czasem także pobraniu tkanek do badania.

Łuszczyca – leczenie

Łuszczyca jest chorobą przewlekła i bardzo często trwa już do końca życia. Niestety, nie istnieje jeden, skuteczny lek, który pozwala zwalczyć chorobę. Jednak objawy mogą pojawiać się i znikać z upływem czasu. Istnieje wiele różnych metod leczenia, które są skuteczniejsze niż kiedykolwiek i mogą pomóc w znalezieniu znacznego złagodzenia objawów.

W redukowaniu objawów stosuje się m.in. leki miejscowe i doustne, lasery i światłoterapie. Kluczowa jest także zmiana stylu życia – unikanie stresu, zdrowa dieta, rezygnacja z używek.