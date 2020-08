6 sposobów, by nie przytyć tej jesieni

Jesień jest jedną z najpiękniejszych pór roku. To właśnie jesienią możemy podziwiać festiwal barw szykującej się do zimy przyrody, cieszyć się ostatnimi, przyjemnie ciepłymi promieniami słońca i korzystać z uroków wypoczynku na świeżym powietrzu bez obaw o przegrzanie organizmu i związane z upałami problemy zdrowotne. Nawet deszczowa aura ma swoje uroki, jednak pomimo wszystkich zalet jesieni, często sprzyja ona przybieraniu na wadze.

Dlaczego tyjemy jesienią?

Badania dowiodły, że na jesienne przybieranie na wadze ma wpływ m.in. pogoda. Brak słońca powoduje, że popadamy w jesienną depresję, którą staramy się „leczyć” częstszym zaglądaniem do lodówki. Po smacznym posiłku wzrasta poziom hormonów szczęścia, więc szybko odczuwamy ulgę i poprawę samopoczucia. Warto wiedzieć, że uczuciem głodu nie steruje nasz żołądek, ale mózg. Mózg uzależnia się od dobrego nastroju, który odczuwamy po posiłku i dąży do tego, abyśmy znowu dostarczyli mu odurzającej dawki cukru oraz hormonów szczęścia. To, dlatego jesienią chętniej sięgamy po słodycze i słodkie napoje. Z drugiej strony nasz organizm jest odpowiednio „zaprogramowany” przez naturę i dąży do zgromadzenia zapasów na zimę, co sprzyja częstszemu sięganiu po tłuste fast-foody i ciężkostrawne, zimowe dnia. Jesienią spędzamy też więcej czasu w zaciszu własnego domu i zaczynamy się nudzić, a nuda jest równa podjadaniu. Tak w sporym uproszczeniu przedstawia się mechanizm jesiennego i zimowego przybierania na wadze.

Jak nie przytyć jesienią?

1. Pamiętaj o regularnym spożywaniu posiłków

W przeciwdziałaniu jesiennemu tyciu sprzyja rutyna, którą powinniśmy wprowadzić do naszego jadłospisu. Nie chodzi o spożywanie monotonnych posiłków, ale o regularne spożywanie posiłków. Dostarczając do organizmu odpowiednią dawkę wartościowych pokarmów w stałych odstępach czasu, przeciwdziałamy stopniowemu zwalnianiu metabolizmu. Wolny metabolizm to jeden z głównych powodów przybierania na wadze.

2. Postaw na odpowiednio zbilansowaną dietę

Zdrowo nie znaczy nudno. Jesienna dieta powinna być zbilansowana w odpowiedni sposób. Nie musimy od razu wybierać jednego z modnych planów dietetycznych. Jeżeli nie mamy problemów z nadwagą, ale jesienią przybywa nam kilku kilogramów, możemy spokojnie zrezygnować z typowej diety. Kluczem do sukcesu jest:

umiar,

dobór jedynie zdrowych produktów spożywczych,

unikanie podjadania,

całkowita rezygnacja z „poprawiaczy nastroju” w postaci sklepowych słodyczy, słonych przekąsek i szybkich dań barowych.

Jesienią często masz ochotę na burgera, pizzę lub inne danie typu fast-food? Przygotuj je w domu z wartościowych składników! Ta sama zasada tyczy się ciast, ciasteczek i deserów. Upiecz ciasto drożdżowe z jesiennymi owocami, owsiane ciastka z pestkami słonecznika, zrób smaczny deser z jogurtu naturalnego i owoców – będzie smacznie, zdrowo i mniej kalorycznie, ale nie zapominaj o umiarze.

3. Nie wychodź z domu bez śniadania

Śniadanie daje zastrzyk energii i pozwala uniknąć podjadania. Jest też kluczowe dla naszej odporności. Jesienią doskonale sprawdzają się rozgrzewające śniadania np. kasza jaglana z owocami, sycąca owsianka z jogurtem oraz jajecznica bez tłustych dodatków. Możesz też przygotować warzywno-owocowy koktajl lub kanapkę z pełnoziarnistego pieczywa oraz chudego twarogu i warzyw.

4. Codzienne się ruszaj

Każda 20 minut aktywności fizycznej zmniejsza ryzyko nadmiernego przybierania na wadze i poprawia funkcjonowanie organizmu. Ćwicz, jak możesz i kiedy tylko możesz. Spaceruj, gimnastykuj się przed telewizorem, kup gry ruchowe na konsolę, korzystaj z dostępnych w Internecie treningów. Jeżeli możesz, zrezygnuj z jazdy samochodem i windą. I pamiętaj, że codzienna aktywność nie musi być ciężkim treningiem.

5. Trzymaj nerwy na wodzy

Stres sprzyja podjadaniu, więc postaraj się go ograniczyć, korzystając z technik relaksacyjnych i właściwie oceniając sytuację, bo często okazuje się, że z podchodząc do problemu z odpowiednim dystansem, przestajemy się stresować.

6. Uzupełniaj poziom witaminy D

Lekarze polecają suplementację witaminy D w sezonie zimowym. Dodatkowo korzystaj z każdej okazji do łapania promieni słonecznych. 10-minutowy kontakt skóry twarzy i rąk z promieniami słonecznymi, to zastrzyk energii i zbawienna dawka witaminy D, która poprawia nastrój.

