Najważniejsze objawy i najczęstsze rodzaje białaczek. To powinno wzbudzić niepokój

Białaczka to jeden z rodzajów nowotworów krwi. Choroba ta diagnozowana jest u osób w różnym wieku, także u dzieci, co powoduje, że powinniśmy poznać typowe i nietypowe objawy białaczki, aby w porę udać się do lekarza i rozpocząć diagnostykę. Białaczka nie jest wyrokiem – wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie znacząco zwiększają szansę na pełne wyzdrowienie.

Rodzaje białaczki

Do grupy białaczek należy kilka poważnych chorób o podłożu nowotworowym, które potocznie określane są wspólną nazwą „rak krwi”. Jest to określenie nieprawidłowe, bo w przypadku raka mamy do czynienia z mutacją komórek nabłonkowych, a komórki krwi należą do całkiem innej grupy. Ogólny podział nowotworów krwi uwzględnia:

Białaczki dzielimy na ostre i przewlekłe. Podział białaczek obejmuje:

ostrą białaczkę szpikową,

ostrą białaczkę limfoblastyczną.

przewlekłą białaczkę szpikową,

przewlekłą białaczkę limfocytową.

Nowotwory zaliczane do grupy białaczek dzielimy także ze względu na ich podrodzaj, który zależy m.in. od rodzaju komórek, z których się one wywodzą.

Najczęstsze nowotwory krwi

Białaczki diagnozowane są u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i seniorów. W przypadku dzieci oraz młodzieży najczęściej diagnozowane są białaczki o ostrym przebiegu – zgodnie ze statystykami stanowią one ponad 90% wykrywanych u małoletnich pacjentów nowotworów krwi. W przypadku dzieci białaczki stanowią mniej niż połowę wszystkich wykrywanych nowotworów; U osób dorosłych proporcje te są nieco inne – około 60% nowotworów złośliwych to właśnie białaczki, a większość przypadków dotyczy osób w średnim i podeszłym wieku.

Wśród dzieci i młodzieży do 15. roku życia najczęściej diagnozowana jest ostra białaczka limfoblastyczna, która dotyczy niemal 90% dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy. Szczyt zachorowań przypada na wiek przedszkolny, jednak najwięcej dzieci diagnozowanych jest przed ukończeniem 4. roku życia.

W przypadku młodych dorosłych, osób w średnim i podeszłym wieku dominują ostra białaczka szpikowa oraz białaczki przewlekłe, które stosunkowo rzadko diagnozowane są u małych dzieci.

Częste objawy białaczki

Objawy białaczki często przypominają objawy innych chorób. Nowotwór krwi rozwija się podstępnie, bo w początkowej fazie choroby wpływa jedynie na nasze samopoczucie. Do typowych objawów białaczki, zaliczamy:

bladość skóry,

bladość błon śluzowych,

przewlekłe osłabienie,

bóle mięśni i stawów,

powiększenie węzłów chłonnych,

samoistne powstawanie siniaków,

samoistne wylewy podskórne,

nienaturalną senność,

częste krwotoki z nosa,

nocną potliwość,

chudnięcie pomimo stosowania normalnej diety,

przewlekły stan podgorączkowy,

nawracającą gorączkę.

Nietypowe objawy białaczki

Białaczka może także objawiać się w nietypowy sposób. O chorobie mogą świadczyć:

nawracające infekcje wirusowe i bakteryjne,

nawracające infekcje grzybicze,

problemy z gojeniem się powierzchniowych uszkodzeń skóry (otarcia, zadrapania) oraz ran,

brak apetytu,

krwawienie dziąseł,

afty w jamie ustnej,

pojawiające się po wysiłku osłabienie i duszności,

świąd skóry,

dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Objawy białaczki często są bagatelizowane i mylnie łączone ze stosowaniem nieprawidłowo skomponowanej diety, stresem lub przemęczeniem i przepracowaniem. Profilaktyka antynowotworowa uwzględnia systematyczne wykonywanie badań krwi, które są jednym z ogólnodostępnych i bezpłatnych badań diagnostycznych. Badania krwi należy wykonywać raz w roku; w przypadku osób, w których rodzinie występowały przypadki białaczki, zachodzi zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory krwi.

