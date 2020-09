5 najczęstszych chorób sromu. Czy guzek w pochwie jest groźny?

Kobieca budowa anatomiczna sprzyja występowaniu infekcji intymnych o podłożu bakteryjnym i grzybiczym. Bliskość odbytu i cewki moczowej oraz łatwy dostęp do wnętrza pochwy to jedna z przyczyn nawracających infekcji intymnych, jednak nie są one jedynym problemem kobiecego zdrowia intymnego. Jakie choroby sromu i pochwy występują najczęściej?

Choroby kobiece

Choroby kobiece dzielimy m.in. na choroby sromu oraz choroby pochwy. Nazwy te bywają używane zamiennie, jednak nie jest to właściwe, bo srom to nie pochwa i na odwrót. Srom obejmuje zewnętrzne narządy płciowe żeńskie, czyli większe i mniejsze wargi sromowe, łechtaczkę i przedsionek pochwy. Pochwa jest częścią wewnętrznych dróg rodnych, która łączy przedsionek pochwy z macicą.

Znajomość anatomii kobiecego ciała pomaga wykryć różne schorzenia pochwy i sromu, dlatego warto przełamać wstyd lub wewnętrzne opory i nauczyć się rozpoznawać częste objawy infekcji intymnych oraz poważniejszych chorób zewnętrznych narządów płciowych i dróg rodnych. Choć „srom” jest synonimem wstydu, to w XXI wieku nie powinniśmy wstydzić się samobadania i poznawania własnego ciała, które pomaga wykryć zmiany chorobowe i jest sposobem na udane życie seksualne.

Choroby sromu u dziewcząt

Młode dziewczęta, które jeszcze nie zaczęły miesiączkować, równie często, jak dorosłe kobiety cierpią z powodu schorzeń sromu. Infekcje intymne powodowane są m.in. niewłaściwą higieną, brakiem edukacji z zakresu dbania o czystość zewnętrznych narządów płciowych oraz zmianami hormonalnymi, które są nieodłączną częścią okresu dojrzewania. Do częstych schorzeń sromu oraz pochwy u dziewcząt, zaliczamy m.in.:

zakażenia bakteryjne i grzybicze, które prowadzą do rozwoju stanów zapalnych;

liszaj twardzinowy,

owrzodzenia sromu,

ropnie sromu,

wypadanie błony śluzowej cewki moczowej.

Coraz wcześniejsze rozpoczynanie życia seksualnego oraz naturalne eksperymenty i zainteresowanie seksualnością sprzyjają rozwojowi infekcji intymnych i urazom pochwy, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

5 częstych chorób sromu i pochwy

1. Stany zapalne sromu

Zapalenie sromu to jedna z częstych, kobiecych dolegliwości. Może mieć ono podłoże bakteryjne i grzybicze oraz alergiczne. Stany zapalne sromu mogą postępować, obejmując także pochwę. Objawiają się świądem, pieczeniem podczas oddawania moczu, przekrwieniem i obrzękiem warg sromowych oraz upławami. W zależności od podłoża choroby objawy mogą mieć różne nasilenie.

2. Stany zapalne pochwy

Nabłonek pochwy podatny jest na zakażenia. Sprzyjają im zaburzenia równowagi mikrobiologicznej pochwy, mikrouszkodzenia powstałe podczas stosunku, nadmierna suchość pochwy, a także zmiany hormonalne. Rozległy stan zapalny jest częstym powikłaniem nieleczonych lub nieprawidłowo leczonych infekcji intymnych.

3. Opryszczka warg sromowych

Opryszczka narządów płciowych jest chorobą wirusową, która przenosi się podczas stosunku. Powodujący ją wirus HSV-2 nie jest tym samym wirusem, który powoduje opryszczkę wargową. Objawy obydwóch chorób wirusowych są jednak podobne; o opryszczce warg sromowych może świadczyć pojawienie się swędzących zmian pęcherzykowatych w okolicy sromu oraz krocza.

4. Rak sromu

Rak sromu należy do nowotworów rzadkich; bywa diagnozowany przede wszystkim u kobiet, które przeszły już menopauzę. Obejmuje zewnętrzne narządy płciowe, czyli wargi sromowe i łechtaczkę. Pierwszym objawem raka sromu może być niewielki, niebolesny guzek lub niegojące się owrzodzenie, któremu towarzyszy świąd.

5. Rak pochwy

Rak pochwy także zaliczany jest do grupy nowotworów rzadkich. Wykrywany jest najczęściej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym; ryzyko rozwoju raka pochwy zwiększają m.in. przewlekłe stany zapalne. Charakterystyczne objawy zmian nowotworowych w obrębie kobiecych dróg rodnych to m.in. krwawienia i plamienia z pochwy, zaburzenia w oddawaniu moczu, ból w trakcie stosunku.

