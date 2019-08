Pochwica. 3 objawy, które powinny skłonić cię do podjęcia leczenia

Zaburzenia seksualne dotyczą sporego odsetka kobiet oraz mężczyzn. Nieleczone mogą doprowadzić do poważnych problemów, które w negatywny sposób odbijają się nie tylko na kontaktach międzyludzkich i relacjach partnerskich, ale także zdrowiu psychicznym. Pochwicabardzo często przebiega z objawami zaburzeń seksualnych, dlatego tak ważne jest reagowanie na pierwsze symptomy choroby.

Co to jest pochwica?

Pochwica zaliczana jest do dużej grupy dysfunkcji seksualnych. Może ona przybierać postać pierwotną oraz wtórną, jednak zawsze uniemożliwia współżycie i staje się powodem wielu problemów nie tylko natury seksualnej.

Pochwica – przyczyny

Pochwica pierwotna ujawnia się w momencie próby odbycia pierwszego stosunku płciowego. Może być spowodowana zarówno np. wadami anatomicznymi budowy kobiecych narządów rodnych, jak i traumatycznymi wydarzeniami, czyli molestowaniem seksualnym w dzieciństwie, gwałtem lub próbą gwałtu, a także nieprzyjemnymi doznaniami np. w czasie pierwszych doświadczeń seksualnych, które nie musiały zakończyć się penetracją.

Duży wpływ na rozwój pochwicy pierwotnej ma strach przed zajściem w ciążę, wpojone przekonanie, że seks jest czymś złym oraz wstręt do męskiego nasienia. Ta dysfunkcja seksualna może być też następstwem bólu związanego z pierwszym stosunkiem oraz nieleczonych schorzeń intymnych, które doprowadziły do tego, że próba wprowadzenia członka do pochwy zakończyła się nieprzyjemnymi doznaniami.

Pochwica wtórna występuje u kobiet, które wcześniej cieszyły się udanym życiem seksualnym i rozwija się najczęściej pod wpływem urazów psychicznych, nieprzyjemnych przeżyć związanych z seksem, a także przebytych infekcji intymnych i innych schorzeń, które mogą wpływać np. na zmniejszenie nawilżenia pochwy.

Pochwica – objawy

1. Skurcz mięśni pochwy

Objawem pochwicy jest niezależny od kobiety, bolesny skurcz mięśni pochwy, który uniemożliwia penetrację. W niektórych przypadkach może on nastąpić już po wprowadzeniu członka do pochwy.

2. Ból w czasie próby penetracji i ból w czasie stosunku

Objawem pochwicy mogą być bolesne stosunki, które uniemożliwiają czerpanie satysfakcji ze zbliżenia.

3. Niechęć do współżycia i strach przed seksem

Unikanie współżycia, strach przed seksem oraz brak ochoty na zbliżenia z partnerem to kolejne objawy, które powinny skłonić do wizyty u ginekologa oraz do podjęcia dalszego leczenia w momencie, kiedy lekarz zdiagnozuje pochwicę.

Bardzo często podłożem pochwicy jest psychika kobiety; dysfunkcja ta może pojawić się w wyniku:

strachu przed zajściem w ciążę,



strachu przed utratą dziewictwa,



obaw związanych z bólem w czasie stosunku np. u kobiet, które miały jedynie niemiłe doświadczenia w czasie rozpoczynania współżycia,



zmuszania się do seksu i traktowania współżycia jedynie jako obowiązku,



wystąpienia zaburzeń nerwicowych np. nerwicy lękowej,



problemów w relacjach z partnerem.



Pochwicy mogą towarzyszyć zaburzenia seksualne np.:

obniżone libido,



brak podniecenia,



brak orgazmów,



niechęć do współżycia.



Pochwica – leczenie

Leczenie pochwicy powinno zostać rozpoczęte już po wystąpieniu pierwszych objawów tej dysfunkcji seksualnej. Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, jest wizyta u ginekologa, który przeprowadzi badania mające na celu zdiagnozowanie ewentualnych schorzeń w obrębie kobiecych dróg rodnych, a także wpływających na komfort współżycia zaburzeń hormonalnych, które mogą być przyczyną powodującej silny ból podczas próby współżycia suchości pochwy.

W przypadku, gdy ginekolog nie znajdzie przyczyn dolegliwości, konieczna jest wizyta u psychologa oraz seksuologa. Specjaliści pomogą znaleźć przyczynę problemu, która najpewniej związana jest z podłożem psychologicznym oraz pomogą uporać się z ewentualnymi demonami przeszłości, związanymi ze sferą seksualną i wpływającymi na rozwój pochwicy.

Podsumowując, pochwica to wyjątkowo nieprzyjemna i bolesna dolegliwość, której kobieta nie jest w stanie kontrolować. Skurcz pochwy występuje samoistnie i nie jest wynikiem działania kobiety. W przypadku nastolatek oraz młodych kobiet najczęściej dochodzi do występowania pochwicy pierwotnej, której podłożem jest np. fizyczne zmuszanie do współżycia oraz presja psychiczna, która powoduje rozpoczęcie życia seksualnego, gdy dziewczyna nie jest na to gotowa.

W przypadku dojrzałych kobiet częściej występuje pochwica wtórna, której podłożem są zaburzenia nerwicowe, problemy w relacji z partnerem, zaburzenia seksualne o różnym podłożu, a także inne czynniki, związane bezpośrednio z psychiką kobiety lub innymi schorzeniami, wpływającymi na jakość życia seksualnego.

Czytaj także:

Przemoc seksualna: jak poradzić sobie z bolesną przeszłością