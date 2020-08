Zaostrzenie tej choroby można przewidzieć nawet z tygodniowym wyprzedzeniem

Nowe badanie wskazuje, że przewidywanie – a zatem potencjalnie aktywne leczenie – zaostrzeń reumatoidalnego zapalenia stawów może być możliwe.

RZS a komórki PRIME

Badania pokazują, że wcześniej niezidentyfikowany typ komórek może być w stanie ostrzec przed nadchodzącymi objawami reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), takimi jak zaostrzenia. Komórki mogą również odgrywać rolę w aktywności zapalenia. Te nowo odkryte jednostki nazwano „komórkami PRIME”.

Dr Robert B. Darnell, badacz z Howard Hughes Medical Institute w Maryland, i jego zespół poinformowali, że te komórki PRIME wydają się gromadzić w krwiobiegu przez tydzień przed zaostrzeniami choroby.

Zgodnie z badaniami odkrycie tej akumulacji komórek PRIME może pozwolić na lepsze przewidywanie, kiedy może wystąpić ból, obrzęk, sztywność i inne objawy zaostrzenia.

RZS – nowe widoki na zapobieganie i leczenie

Odkrycie może również potencjalnie zapewnić możliwości dla nowych lub zmienionych metod leczenia RZS, a nawet ścieżek do odwrócenia lub stłumienia bolesnej dolegliwości.

Umiejętność zapobiegania zaostrzeniom oznacza, że pacjenci i lekarze mogą współpracować, aby złagodzić bolesne i wyczerpujące objawy zaostrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów, zanim w pełni zaatakują, w którym to momencie czasami wydaje się, że jest „za późno” na leczenie.

– Komórki PRIME to jedna z rzeczy, do których warto się kierować, aby zatrzymać płomień, zanim to nastąpi – powiedział Darnell. – To ideał nauk medycznych: wiedzieć wystarczająco dużo o chorobie, aby można było wskazać, co może ją wywołać.

Czy wyniki badań zostaną wykorzystane w leczeniu RZS?

Chociaż może minąć trochę czasu, zanim ta teoria zostanie wprowadzona w życie, jest to pełen nadziei element układanki, gdy patrzymy w przyszłość, jak będzie można kontrolować RZS.

Ale jest jeszcze wiele do zbadania. Odkrycie tych komórek to dopiero początek. Czy obecność komunikacji komórkowej faktycznie oznacza, że zapalenie jest tuż za rogiem? Ci naukowcy tak myślą, ale twierdzą, że muszą przeprowadzić więcej badań, aby mieć pewność.

PRIME, czyli „mezenchymalne komórki przed stanem zapalnym”, to rodzaj komórek macierzystych, które ostatecznie mogą przekształcić się w chrząstkę lub kość.

Podczas badania naukowcy stwierdzili, że wyglądało na to, że komórki gromadziły się w krwiobiegu na około tydzień przed aktywnym zaostrzeniem RZS, ale następnie znikały podczas samego zaostrzenia.

Ta obserwacja sprawiła, że pomyśleli, że komórki PRIME odegrały rolę w zaostrzeniu objawów.

Zalety badania i nadzieje na przyszłość

– Reumatolodzy czasami mają trudności z ustaleniem, kiedy objawy zaczną się zaogniać – mówi dr Robert J. Koval, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii z Texas Orthopedics. – Posiadanie dokładnego markera dla zbliżającego się zaostrzenia potencjalnie umożliwiłoby nam podejmowanie decyzji dotyczących leczenia pacjentów w oparciu o dane, ponieważ traktujemy docelowy cel, jakim jest prawdziwa remisja. Zawsze staramy się wyprzedzić tę chorobę, aby zapobiec trwałym uszkodzeniom, a to może być kolejnym narzędziem do tego.

Ludzie z reumatoidalnym zapaleniem stawów również widzą w tym obietnicę.

Ashley Feldman, 35-letnia mieszkanka Florydy, cierpi na RZS od 22 roku życia. – Gdybym wiedziała, jak zatrzymać zaostrzenie, zanim uderzy, zrobiłabym to – powiedziała. – A gdybym wiedziała jak pozbyć się komórek, które odgrywają rolę w zaostrzeniach? Wchodzę w to.

– RZS jest nieprzewidywalne – dodała Maria Hodge, mieszkanka New Jersey z reumatoidalnym zapaleniem stawów. – Gdyby to mogło być trochę bardziej przewidywalne, byłoby mniej frustrujące.

Jednym z kolejnych kroków zespołu badawczego jest przetestowanie ich teorii na większej liczbie osób, aby potwierdzić, czy komórki te mogą pozwolić konsekwentnie przewidywać zaostrzenie.

Naukowcy mają nadzieję, że będą w stanie zbadać właściwości molekularne komórek PRIME, ponieważ według Darnella „zrozumienie wyjątkowych aspektów komórek PRIME może umożliwić nam skierowanie do nich leku i pozbycie się ich”.

