Cały czas boli cię głowa? Poznaj przyczyny i ratuj się, póki możesz

Bóle głowy są częstymi przypadłościami neurologicznymi. Amerykański National Institute of Neurological Disorders and Stroke szacuje, że prawie 90 procent dorosłych odczuwa czasami ból głowy. Może on wahać się od łagodnego do silnego i trwać nawet kilka godzin. Chociaż odpoczynek i leki przeciwbólowe bez recepty mogą pozwolić uporać się z większością bólów głowy, niektórzy zmagają się z takimi, które trwają nawet powyżej jednego dnia.

Dlaczego odczuwamy ból głowy?

Urazy głowy i niewłaściwe stosowanie leków są to niektóre spośród czynników, jakie mogą powodować ból głowy utrzymujący się przez kilka godzin, a nawet dni. Rodzaje przewlekłego bólu głowy mogą obejmować:

Migreny

Jeśli dana osoba ma uporczywy ból głowy, może cierpieć na rodzaj nieuleczalnej migreny. Jest to silny ból głowy, który trwa dłużej niż 72 godziny. Charakterystyczną cechą tego rodzaju bólu jest bowiem właśnie czas jego trwania. Przewlekła migrena powoduje te same objawy, co typowa migrena, ale ból nie ustępuje po zastosowaniu standardowych środków leczniczych.

Epizody migreny zwykle przebiegają w dosyć przewidywalny sposób. Osoba może wówczas doświadczyć tzw. prodromów lub aur – które mogą objawiać się jako objawy wizualne, fizyczne, słuchowe – przed wystąpieniem silnego, pulsującego bólu po jednej lub obu stronach głowy.

Inne objawy migreny obejmują:

nadwrażliwość na światło i dźwięk



nudności i wymioty



zmęczenie



zawroty głowy



zmiany nastroju lub zachowania.

Typowe środki zaradcze stosowane w przypadku migreny, takie jak sen i przyjmowanie leków, mogą nie być w stanie zatrzymać epizodu przewlekłej migreny.

Polekowe bóle głowy

Osoby, które regularnie przyjmują leki przeciwbólowe (bez recepty lub na receptę przepisywane przez lekarza) mogą odczuwać bóle głowy związanych z nadużywaniem leków, znane również jako polekowe bóle głowy. Takie nawracające bóle głowy zdarzają się często. Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy (International Headache Society – IHS) opisuje polekowy ból głowy jako taki, który występuje przez 15 lub więcej dni w miesiącu u osób z tzw. pierwotnym bólem głowy, które nadużywają leków.

Objawy różnią się w zależności od osoby, ale zwykle przebiegają według tego samego wzoru, co pierwotny ból głowy. Bóle polekowe zwykle zaczynają objawiać się rano, po przebudzeniu. Chociaż środki przeciwbólowe mogą je zmniejszyć, ulga jest tymczasowa. Często powraca po zakończeniu działania leku.

Szyjnopochodne bóle głowy

Szyjnopochodne bóle głowy są to bóle wtórne, które wynikają z problemów strukturalnych głowy, szyi i kręgosłupa. Te problemy mogą być spowodowane:

skrzywieniami

złamaniami



infekcjami



artretyzmem



wadami rozwojowymi obecnymi przy urodzeniu.

Zazwyczaj osoby z szyjnopochodnymi bólami głowy odczuwają ból, który zaczyna się w obrębie szyi i tylnej części głowy i eskaluje do przodu głowy. Szyjnopochodne bóle głowy mogą z czasem ulec nasileniu i potencjalnie prowadzą do uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym. Niektóre szyjnopochodne bóle głowy powtarzają się regularnie, podczas gdy inne utrzymują się do momentu zażycia leków.

Pourazowe bóle głowy

Urazowe uszkodzenie oraz wstrząs mózgu mogą prowadzić do wielu długoterminowych powikłań, takich jak właśnie bóle głowy. Uszkodzenia urazowe zwykle rozwijają się po tym, jak dana osoba dozna urazu w wyniku np. upadku, zasłabnięcia, wypadku na drodze, ran postrzałowych. Mogą to również być urazy sportowe.

Zgodnie z treścią artykułu opublikowanego niedawno w czasopiśmie „NeuroRehabilitation” utrzymujące się bóle głowy należą do najczęstszych objawów po łagodnych uszkodzeniach urazowych. Umiarkowane lub ciężkie urazy i uszkodzenia mogą powodować utrzymujące się bóle głowy, które nie ustępują, ani nie nasilają się z czasem. Dodatkowe objawy mogą obejmować:

powiększenie źrenicy w jednym lub obu oczach

nudności lub wymioty



bełkotliwą wymowę



drętwienie lub mrowienie w rękach lub nogach



zawroty głowy lub brak zdolności do koordynacji ruchów



zmiany zachowania lub osobowości



zmiany stanu psychicznego, takie jak utrata pamięci



chwilową lub długotrwałą utratę przytomności

szum lub dzwonienie w uszach

nadwrażliwość na światło lub dźwięk.

Jeśli doznasz urazu głowy, powinieneś natychmiast udać się po pomoc lekarską, nawet jeżeli nie zauważysz od razu objawów.

Udar

Udar jest poważnym schorzeniem neurologicznym, które wynika z nagłego zakłócenia dopływu krwi do mózgu. Taką przeszkodą mogą być skrzepy krwi lub pęknięcie naczynia krwionośnego. Nawet 23 procent ludzi odczuwa uporczywy ból głowy po udarze.

Bóle głowy po udarze często rozwijają się w obrębie oczu lub po stronie głowy, w której wystąpił udar. Według IHS osoby po udarze mogą odczuwać bóle głowy, które utrzymują się dłużej niż 3 miesiące od wyzdrowienia.

Kiedy iść do lekarza?

Powinieneś porozmawiać z lekarzem, jeśli doświadczasz tego samego rodzaju bólu głowy wiele razy w ciągu miesiąca lub jeśli bóle głowy utrzymują się dłużej niż jeden dzień. Możesz zapytać lekarza, jaki ból głowy nigdy nie ustępuje oraz z czym wiąże się ból głowy zlokalizowany cały czas w tym samym obszarze.

Natychmiastowej pomocy medycznej należy zasięgnąć, gdy zauważysz:

nagły, silny ból głowy

ból głowy, któremu towarzyszy sztywność karku



migrenowy ból głowy utrzymujący się przez kilka dni



pojawienie się nowych objawów, takich jak utrata wzroku, dezorientacja lub gorączka.

Jak pokonać ból na bardzo długi czas?

Stosowanie leków wraz ze zmianą stylu życia to dobry sposób na leczenie utrzymującego się bólu głowy. Niektóre opcje leczenia obejmują:

Leki

Leki należy przyjmować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub tymi znajdującymi się na ulotce, jeśli lekarz nie powiedział inaczej. Nadużywanie leków, nawet tych bez recepty, może powodować polekowe bóle głowy. Typowe leki stosowane w leczeniu lub zapobieganiu utrzymującym się bólom głowy obejmują:

leki takie jak acetaminofen lub ekcedryna

niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak aspiryna lub ibuprofen



leki na migrenę na receptę, takie jak tryptany, ergotamina, beta-blokery i inne



leki przeciwwstrząsowe, takie jak topiramat lub gabapentyna



leki przeciwdepresyjne, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny]

Ponadto zabiegi z toksyną botulinową stanowią sposób na bezpieczne i skuteczne leczenie zwłaszcza w przypadku osób z przewlekłymi migrenowymi bólami głowy, które są odporne na tradycyjne leki.

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna jest formą psychoterapii, która koncentruje się na radzeniu sobie z zachowaniami i myślami mogącymi negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne danej osoby. Z pomocą specjalisty można rzeczywiście opracować skuteczne strategie radzenia sobie z objawami, a także dowiedzieć się, jak zapobiegać bólom głowy w przyszłości.

Zmiany stylu życia

Czynniki takie jak brak snu, kofeina czy spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz odwodnienie mogą powodować częste bóle głowy. Z kolei regularne ćwiczenia mogą pomagać w zapobieganiu takim bólom głowy. W celu leczenia objawów i uchronienia się od nawrotów lekarz może zasugerować wprowadzenie następujących zmian stylu życia:

wystarczająca ilość snu



ograniczenie spożycia kofeiny



picie dużej ilości wody



rzucenie palenia (a najlepiej niezaczynanie)

regularna aktywność fizyczna

redukcja stresu.

