7 oznak, że masz za mało potasu. Jak je rozpoznać?

Potas jest jednym z elektrolitów, obok magnezu, wapnia, sodu, chlorków i wodorofosforanów. Jest jonem dodatnim, który reguluje bicie serca i pracę mięśni i jest obecny w każdej komórce organizmu. Potas i sód działają w organizmie na odwrót: im więcej sodu (neutralny atom) w organizmie, tym mniej potasu. I odwrotnie, im więcej potasu, tym mniej sodu. Sód jest również niezbędny do normalnego funkcjonowania komórek, ale zbyt duża ilość sodu ma wpływ na wzrost ciśnienia krwi i inne potencjalnie niebezpieczne konsekwencje.

Funkcje potasu:

buduje białka i mięśnie

rozkłada i zużywa węglowodany

reguluje wzrost ciała

reguluje bicie serca

umiarkowany poziom pH

wspomaga trawienie

Warunki fizyczne, które mogą przyczyniać się do niskiego poziomu potasu obejmują:

chorobę nerek

przyjmowanie leków moczopędnych

odwodnienie spowodowane nadmiernym poceniem się, biegunką lub wymiotami

niedobór magnezu

stosowanie antybiotyków

Ponieważ potas jest tak ważny, dobrze jest rozpoznać objawy niedoboru potasu, aby przywrócić poziom minerałów do odpowiedniego poziomu.

Oznaki niedoboru potasu w organizmie

Oto, na co zwrócić uwagę, jeśli podejrzewasz, że możesz mieć niedobór potasu.

1. Chroniczne zmęczenie

Wiele czynników związanych ze stylem życia może przyczyniać się do zmęczenia. Jeśli jednak regularnie przesypiasz 7-8 godzin nieprzerwanego snu i cały czas czujesz się zmęczony, może to być spowodowane niedoborem potasu. Ponieważ potas przewodzi prąd, reguluje on sposób, w jaki komórki wykorzystują i przekazują energię. Zmęczenie może być spowodowane tym, że komórki nie oddziałują tak dobrze, jak powinny.

2. Nadciśnienie

Potas znajduje się w naczyniach krwionośnych i rozluźnia je. Sód pozostaje głównie poza komórkami i sprzyja zatrzymywaniu płynów. Zależność ta przekłada się na naprzemienne zwężanie naczyń krwionośnych i zwiększone ciśnienie. Utrzymanie równowagi między nimi maksymalizuje przesyłanie energii elektrycznej i reguluje płyny. Wysokie ciśnienie krwi jest często prekursorem chorób układu krążenia i udaru i może wpływać na nerki, libido i funkcje neurologiczne.

3. Osłabienie mięśni lub skurcze

Mięśnie używają potasu podczas ruchu. Oczywiście używamy mięśni gdzieś co nanosekundę każdego dnia. Im większy wysiłek, tym więcej potasu jest tracone z włókien mięśniowych. Dlatego zaleca się przyjmowanie elektrolitów przed, w trakcie i po intensywnych ćwiczeniach: aby utrzymać poziom potasu i innych minerałów w mięśniach, zapobiegając skurczom mięśni. Bez wystarczającej ilości potasu mięśnie mogą ulec osłabieniu, skurczom lub skurczom.

4. Arytmia serca

Potas ma kluczowe znaczenie dla funkcji serca nie mniej niż jakikolwiek inny mięsień. Ponieważ potas przewodzi prąd, od którego zależy bicie serca, zbyt mało potasu może wpływać na rytm serca, powodując arytmię lub kołatanie serca. Komórki w sercu rozszerzają się i kurczą zgodnie z przepływem odpowiednio potasu i sodu. Bez potasu serce nie skurczy się i może dojść do zatrzymania akcji serca (zawału serca).

5. Zawroty głowy

Ponieważ potas wpływa na rytm serca, jeśli poziom potasu jest zbyt niski i wpływa to na przepływ krwi, możesz odczuwać oszołomienie lub zawroty głowy. (9) Jeśli zdarza się to często, czas udać się do lekarza.

6. Zaparcia

Prawidłowe trawienie wymaga skurczu mięśni, aby się poruszać. Niski poziom potasu = słaba praca mięśni = spowolnione trawienie = zaparcia.

7. Mrowienie lub drętwienie

Nerwy komunikują się ze sobą za pomocą impulsów elektrycznych. Elektrolity, takie jak potas, ułatwiają ten proces: „Potas wnika do komórki łatwiej niż sód i inicjuje krótką wymianę sodu i potasu przez błony komórkowe. W komórkach nerwowych ten strumień sodu i potasu generuje potencjał elektryczny, który wspomaga przewodzenie impulsów nerwowych. Kiedy potas opuszcza komórkę, zmienia potencjał błonowy i umożliwia rozwój impulsu nerwowego. Ten gradient potencjału elektrycznego, stworzony przez „pompę sodowo-potasową”, pomaga generować skurcze mięśni i reguluje bicie serca” – pisze dr Elson M. Haas.

