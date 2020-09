Pęknięcie tętniaka na ogół kończy się zgonem. Kto jest w grupie ryzyka?

Tętniaki to wyjątkowo podstępna grupa zmian w układzie krwionośnym, które mogą spowodować nagły zgon. Mogą one pojawić się u każdego z nas, jednak istnieją pewne czynniki, które zwiększają ryzyko utworzenia się tętniaka oraz jego pęknięcia, co prowadzi do krwawienia. Jakie objawy mogą świadczyć o tętniaku?

Tętniaki to jedna z częstych przyczyn nagłego, przedwczesnego zgonu. Nazywane są one tykającymi bombami zegarowymi z opóźnionym zapłonem, bo dają o sobie znać dopiero w momencie pęknięcia. Czy można uniknąć tętniaka? Jakie objawy świadczą o tym, że możemy mieć do czynienia z tym cichym zabójcą? Co to jest tętniak? Tętniak to poszerzone w ograniczonym zakresie światło naczynia krwionośnego. Zmiany najczęściej pojawiają się w obrębie największych tętnic, jednak mogą także dotyczyć żył. Wyróżnia się 3 rodzaje tętniaków, czyli: tętniaki prawdziwe,

tętniaki rzekome,

tętniaki rozwarstwiające. Mogą one pojawiać się w obrębie układu krwionośnego oraz w niektórych narządach np. w mózgu, nerkach i w sercu. Ze względu na lokalizację, w której występują, tętniaki dzielimy na: tętniaki tętnic mózgowych,

tętniaki tętnicy udowej,

tętniaki tętnicy podkolanowej,

tętniaki serca,

tętniaki tętnicy nerkowej,

tętniaki aorty brzusznej, piersiowej i piersiowo-brzusznej. Wyróżniamy też inne, rzadziej występujące rodzaje tętniaków. Tętniak powstaje w wyniku uwypuklenia się ściany naczynia krwionośnego i może mieć różny kształt. Wyróżniamy: tętniaki workowate,

tętniaki prosowate,

tętniaki wrzecionowate. Tętniak – przyczyny Przyczyny powstawania tętniaków możemy podzielić na dwie grupy. Jedna z nich obejmuje czynniki, na których pojawienie się nie mamy wpływu. W tym przypadku główną przyczyną występowania tętniaków są wrodzone nieprawidłowości w obrębie układu krwionośnego. Druga grupa obejmuje czynniki, które są związane z naszym trybem życia. Zaliczamy do niej m.in.: spowodowaną nieprawidłowym odżywianiem i siedzącym trybem życia miażdżycę,

nadciśnienie tętnicze,

urazy,

stany zapalne naczyń krwionośnych,

przebyty zawał serca,

palenie papierosów,

nadużywanie alkoholu,

czynniki genetyczne. Tętniaki występują nie tylko u osób dorosłych oraz seniorów. Coraz częściej diagnozowane są u dzieci i młodzieży. Tętniak – objawy Większość tętniaków rozwija się bezobjawowo i daje o sobie znać dopiero w momencie pęknięcia. Wówczas szanse na uratowanie życia pacjenta są niewielkie. Wyróżnia się jednak kilka objawów, które powinny wzbudzić niepokój i skłonić do wykonania specjalistycznych badań. O profilaktycznych badaniach powinny pamiętać przede wszystkim osoby, w których rodzinie zdarzały się przypadki tego schorzenia, bo skłonność do powstawania tętniaków jest dziedziczona wraz z genami. Tętniaki objawiają się różny sposób, co ma związek z ich lokalizacją. W przypadku tętniaków, które powstają w jamie brzusznej, częstym objawem jest uczucie dyskomfortu, pulsowania lub ucisku, uczucie pełności po posiłkach oraz nawracający ból brzucha. Tętniaki zlokalizowane w obrębie kończyn dolnych mogą być widoczne pod skórą w postaci pulsującego wybrzuszenia. W przypadku tętniaków mózgu częstym objawem są bóle głowy, zaburzenia neurologiczne oraz objawy pozorujące guz mózgu. Pęknięcie tętniaka i związane z nim krwawienie powodują nagły, przeszywający ból oraz utratę przytomności. Tętniaki – grupy szczególnego ryzyka Jak już zostało wspomniane, tętniaki mogą dotyczyć każdego z nas. Brak charakterystycznych objawów na etapie powstawania zmian jest bardzo dużym zagrożeniem, bo nie mamy pojęcia o tym, że w naszym ciele pojawiła się niebezpieczna zmiana. Do grupy szczególnego ryzyka zalicza się m.in.: osoby genetycznie obciążone skłonnością do powstawania tętniaków,

osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze,

osoby, u których często pojawia się zapalenie żył powierzchniowych i głębokich,

osoby ze schorzeniami wieńcowymi,

osoby po wypadkach i poważnych urazach głowy,

osoby chorujące na łuszczycę,

osoby otyłe.

osoby, które przeszły zabiegi wewnątrzżylne,

osoby, u których występują przewlekłe stany zapalne organizmu,

osoby po zawale serca,

osoby chorujące na miażdżycę,

palaczy tytoniu,

osoby nadużywające alkoholu.