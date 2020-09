Można być otyłym i jednocześnie niedożywionym. To niebezpieczne!

Nowy artykuł redakcyjny towarzyszący badaniu opublikowanemu w Journal of the American College of Cardiology zwraca uwagę na niedoceniany i często pomijany problem niedożywienia wśród osób otyłych. Jak poważne jest to zjawisko?

Niedożywienie definiuje się jako wadliwe odżywianie spowodowane nieodpowiednim lub niezrównoważonym spożyciem składników odżywczych. Często jest błędnie postrzegane jako choroba, która dotyka głównie osoby z niedowagą, jednak ostatnie badanie dotyczące ostrej choroby wieńcowej (ACD) wykazało, że niedożywienie jest ważnym czynnikiem leżącym u podstaw tej choroby. W rzeczywistości około połowa osób niedożywionych miała nadwagę lub otyłość. Wielki brzuch i niedożywienie Badanie ACD to tylko najnowsze dowody, które podkreślają częstość występowania niedożywienia wśród osób otyłych i przyczynia się do poważnych komplikacji zdrowotnych. W rzeczywistości Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że niedożywienie dotyka ponad cztery razy więcej osób z nadwagą lub otyłością niż osoby z niedowagą.

Nieleczone niedożywienie prowadzi do poważnych schorzeń, w tym cukrzycy, nadciśnienia i chorób serca. Chociaż w społeczności naukowej dobrze udokumentowano, że niedożywienie powoduje te problemy zdrowotne, otyli pacjenci, u których występują te schorzenia, często nie przechodzą analiz żywieniowych, zwłaszcza w kardiologii. Uznanie, że pacjenci z nadwagą często mają niską jakość diety, może pomóc skierować rozmowę podczas wizyty pacjent-lekarz w kierunku poprawy stanu odżywienia. Badania wykazały wcześniej, że spożywanie pełnych ziaren, roślin strączkowych, owoców, warzyw, orzechów i nasion korzystnie wpływa na obniżenie ciśnienia krwi, stężenia glukozy we krwi, cholesterolu i wskaźników stanu zapalnego. Leczenie pacjentów z grupy ryzyka musi obejmować doradztwo w zakresie przejścia na dietę bogatą w te zdrowsze opcje żywieniowe. W rzeczywistości wiele hospitalizacji z powodu zdarzeń zagrażających życiu może być cennymi momentami nauczania, aby naprawdę wpłynąć na opiekę i zmienić trajektorie leczenia.