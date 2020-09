Jaki wpływ ma pandemia koronawirusa na chorych na raka?

Według raportu American Association for Cancer Researc, pandemia Covid-19 miała negatywny wpływ na opiekę nad chorymi na raka. Prawie 80% chorych doświadczyło opóźnień w opiece z powodu kwarantanny. Analizując dane ze 190 szpitali w 23 stanach, raport wykazał również, że liczba testów przesiewowych pod kątem raka szyjki macicy, piersi i okrężnicy spadła o 85% lub więcej po zdiagnozowaniu pierwszych przypadków COVID-19 w USA.

Przewiduje się, że opóźnienia w badaniach przesiewowych i leczeniu raka doprowadzą do ponad 10 000 dodatkowych zgonów z powodu raka piersi i jelita grubego w ciągu następnej dekady. Z tego powodu AACR wezwało do dodatkowego, spójnego finansowania rządowego na badania nad rakiem i lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i badań przesiewowych.

Jak zmniejszyć ryzyko raka?

Naukowcy wskazali również, jak ludzie mogą we własnym zakresie zmniejszyć ryzyko raka. Regularne kontrole i terminowe badania przesiewowe mogą wykryć raka na etapie, na którym leczenie jest najbardziej skuteczne. Regularne ćwiczenia mogą zmniejszyć dziewięć różnych rodzajów raka, w tym kilka bardziej powszechnych, takich jak rak piersi, okrężnicy i płuc.

„Pracując razem, będziemy w lepszej pozycji, aby przyspieszyć tempo postępu. Poczynimy duże kroki w kierunku zapobiegania i leczenia wszystkich nowotworów w jak najwcześniejszym czasie”, powiedziała dr Margaret Foti, dyrektor generalny AACR.

Dodatkowym problemem jest plaga otyłości. Według dr Christophera Li z AACR, około 20% nowych nowotworów jest wynikiem połączenia nadmiernej masy ciała, diety i braku aktywności fizycznej. Wiek również ma wpływ na ryzyko nowotworu. Obecnie jest największym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka, ponieważ około 60% osób z rakiem ma więcej niż 65 lat. Ta grupa wiekowa zwiększy się ponad dwukrotnie w ciągu następnych 40 lat.