Masz takie objawy? To może być półpasiec

Przyczyną półpaśca jest wirus VZV, który powoduje ospę wietrzną. W przypadku, gdy nie chorowaliśmy na tę chorobę i mieliśmy styczność z wirusem, rozwija się u nas typowa ospa. U osób, które przeszła ospę, czyli u sporej części dorosłych, kontakt z wirusem VZV powoduje pojawienie się objawów półpaśca, które mogą mieć różne nasilenie. Jakie są objawy półpaśca?

Półpasiec – co warto wiedzieć o tej chorobie?

Półpasiec jest równie zaraźliwy, jak ospa wietrzna. Jeżeli wirus zaatakował jednego z członków rodziny, to istnieje duże ryzyko, że możemy mieć do czynienia z prywatną „epidemią” ospy i półpaśca w zależności od tego, który z domowników nabył odporność na zakażenie wirusem VZV. Zarówno ospa wietrzna, jak i półpasiec są schorzeniami niebezpiecznymi dla osób starszych oraz osób ze schorzenia przewlekłymi, dlatego należy zadbać o odpowiednią izolację np. zakażonych ospą dzieci od dziadków. Ważne: przed zakażeniem można się uchronić, korzystając ze szczepień zalecanych. To jeden z najlepszych sposobów na zmniejszenie ryzyka zakażenia oraz pojawienia się związanych z przechorowaniem ospy lub półpaśca powikłań.

Wirus VZV przenosi się drogą kropelkową; może znajdować się też na przedmiotach, z których korzysta osoba chora, dlatego w przypadku kontaktów z chorym, trzeba szczególnie dbać o higienę rąk i utrzymywanie najbliższego otoczenia w czystości. Jeżeli np. smarujemy pojawiające się na ciele dziecka krostki preparatami łagodzącymi świąd, warto korzystać z jednorazowych rękawiczek. Jest to szczególnie zalecane dla osób z obniżoną odpornością, dziadków, którzy często pomagają podczas opieki nad chorymi wnukami oraz osób przewlekle chorych, po przebytych schorzeniach i kobiet ciężarnych. Ważne: jeżeli półpasiec pojawia się więcej niż raz, może to świadczyć o osłabieniu organizmu, które powoduje rozwijająca się choroba nowotworowa.

Półpasiec – objawy

Z pewnością nie przeoczymy objawów półpaśca. Oprócz gorszego samopoczucia osobom, u których rozwija się ta choroba wirusowa towarzyszy pojawiająca się tylko na jednej stronie ciała np. na tułowiu wysypka (stąd nazwa schorzenia). Choroba często rozpoczyna się typowymi objawami przeziębienia, więc mając kontakt z osobą chorą na ospę lub półpaśca, powinniśmy zachować czujność i szybko reagować na pojawienie się każdego objawu, który może wskazywać na rozwój infekcji. W pierwszej fazie choroby często pojawiają się osłabienie i ból głowy. Następnie osoba chora zaczyna odczuwać dotkliwy, piekący ból po jednej stronie ciała np. w okolicy torsu, który jest skutkiem toczącego się procesu zapalnego. Obejmuje on znajdujące się w skórze nerwy. Kolejnym objawem jest pojawiająca się na ciele wysypka. Może ona mieć nieco odmienną postać, jednak zawsze towarzyszy jej świąd skóry. Pojawiające się na skórze krostki, przeobrażają się w wypełnione płynem surowiczym pęcherzyki, które po pęknięciu tworzą strupki. Choć półpasiec najczęściej objawia się na torsie, to może też obejmować kończyny, twarz, szyję, a nawet narząd wzroku i narząd słuchu. W przypadku skąpoobjawowej postaci choroby pojawiają się jedynie osłabienie i ból skóry.

Półpasiec – leczenie

Nie ma skutecznego leku na tę infekcję wirusową; trzeba ją przechorować, aby zyskać odporność. W leczeniu półpaśca stosuje się przede wszystkim farmaceutyki, które łagodzą objawy choroby, czyli m.in. leki przeciwbólowe i leki przeciwzapalne. Ulgę przynoszą także chłodne kąpiele i okłady na skórę oraz stosowanie preparatów o miejscowym działaniu, które zalecane są w przypadku ospy wietrznej. W początkowej fazie choroby pomocne okazują się leki przeciwwirusowe, które hamują namnażanie się chorobotwórczych drobnoustrojów i zapobiegają wystąpieniu nasilonych objawów infekcji.

Półpasiec u dzieci

Półpasiec bardzo rzadko pojawia się u dzieci. W szczególności atakuje osoby, które ukończyły 30. rok życia. Półpasiec u dziecka jest wskazaniem do wykonania badań, które mają na celu sprawdzenie, czy układ immunologiczny malucha funkcjonuje w sposób prawidłowy.