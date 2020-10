Endometrioza – czy da się ją wyleczyć?

Endometrioza jest jedynie kobiecym schorzeniem, którego przyczyną jest „wędrująca” tkanka wyściełająca macicę, czyli endometrium. Z racji braku macicy schorzenie nie dotyka mężczyzn. Endometrium może przemieszczać się poza jamę macicy z kilku powodów. To, gdzie „zawędruje” endometrium wpływa na pojawiające się objawy schorzenia. Jakie są przyczyny i objawy endometriozy?

Bolesne miesiączkowanie czy endometrioza?

Ból brzucha podczas miesiączki towarzyszy większości kobiet. Może mieć zmienne nasilenie, co ma związek m.in. z wiekiem. Nasilone dolegliwości zwykle towarzyszą młodym dziewczętom i kobietom, które nie rodziły. Po porodzie zdarza się, że problemy występujące przed i w czasie miesiączki m.in. ból podbrzusza i ból krzyża całkowicie ustępują lub zmniejszają swoje nasilenie. Może dojść też do sytuacji odwrotnej, czyli pojawienia się dolegliwości okołomiesiączkowych po porodzie oraz tuż przed wkroczeniem w okres okołomenopauzalny.

Ważne: wszystkie dolegliwości, które pojawiają się przed i w czasie miesiączki powinny być konsultowane z ginekologiem. Wizyta u ginekologa powinna być dla każdej kobiety równie ważna, jak okresowe badanie krwi i moczu, które wykonujemy raz w roku.

Bolesne miesiączkowanie zawsze jest wskazaniem do wizyty u ginekologa. W przypadku endometriozy sygnałem alarmującym jest pojawienie się dolegliwości bólowych na kilka dni przed spodziewanym krwawieniem. Ból nie musi utrudniać normalnego funkcjonowania, aby stał się wskazaniem do wykonania badań. W sytuacji, gdy endometrium zaczyna zagnieżdżać się poza jamą macicy, możemy mieć do czynienia z różnym nasileniem bólu oraz dodatkowymi objawami, które wskazują na endometriozę. „Boli, bo musi boleć” to stwierdzenie słyszało wiele kobiet w różnym wieku, nie tylko od mamy lub babci, ale nawet od ginekologów. Dziś już wiadomo, że miesiączka nie powinna utrudniać normalnego funkcjonowania, a towarzyszący jej ból może wskazywać na różne nieprawidłowości w obrębie układu rozrodczego.

Endometrioza – objawy

Od kilku lat trwa kampania, która ma na celu uświadomienie kobietom, jak ważna jest każda wizyta u ginekologa. Coraz więcej przypadków endometriozy jedynie potwierdza zasadność badań profilaktycznych i konieczność konsultowania z ginekologiem każdego objawu, który z pozoru wydaje się „typowy” dla kobiecych dolegliwości.

Wśród pierwszych objawów endometriozy wyróżniamy ból, który pojawia się na kilka dni przed krwawieniem i zwykle ma znaczne nasilenie. Mogą mu towarzyszyć inne, nieprzyjemne dolegliwości m.in. bolesne parcie na pęcherz i stolec, biegunki, zaparcia, krwawienie podczas oddawania stolca. Objawy endometriozy mają związek z tym, gdzie zaczyna rozrastać się endometrium. Jednym z częstych objawów endometriozy są także problemy z zajściem w ciążę – dzieje się tak wówczas, gdy endometrium zaczyna rozwijać się w jajowodach.

Co ciekawe, endometrioza może dawać objawy, które nie są bezpośrednio związane z układem rozrodczym. Wskazywać na nią mogą m.in.:

nagłe pojawienie się nasilonego zespołu napięcia przedmiesiączkowego, czyli PMS,

objawy nerwicy,

bóle w klatce piersiowej,

problemy z oddychaniem,

uczucie zimna,

nieprzyjemne ruchy jelit,

zawroty głowy.

Czy można wyleczyć endometriozę?

Jak na razie, nie ma skutecznego leku na endometriozę. Nie są też dokładnie znane jej przyczyny, choć specjaliści wyróżniają kilka czynników, które mają wpływ na rozwój schorzenia. Są to m.in.:

czynniki genetyczne,

czynniki społeczne,

tzw. wsteczne miesiączkowanie,

czynniki hormonalne.

Endometriozę skutecznie hamują nowoczesne leki hormonalne. W przypadku zaawansowanej postaci choroby lub braku efektów leczenia hormonalnego stosuje się zabiegi laparoskopowe, które pozwalają na usunięcie endometrium z okolicy narządów wewnętrznych.