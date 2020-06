Czy mój okres jest normalny? – rozwiąż quiz i rozwiej swoje wątpliwości

Średni cykl miesiączkowy trwa 28 dni, licząc od pierwszego dnia jednego cyklu do pierwszego dnia następnego cyklu. Osiemdziesiąt procent cykli występuje w ciągu 21 do 45 dni. Zazwyczaj cykle trwają od dwóch do siedmiu dni.

Nieregularny cykl miesiączkowy i krwawienie

Niektóre nieprawidłowości mogą obejmować przyczyny takie jak polipy, mięśniaki, a także brak jajeczkowania (brak owulacji), endometriozę (wzrost tkanki endometrium poza macicą) i rzadziej – guzy. Krwawienie może być również objawem infekcji, takiej jak zapalenie błony śluzowej macicy (infekcja wewnętrznej wyściółki macicy) lub choroba zapalna miednicy mniejszej. Pamiętaj, że nie wszystkie krwawienia i nieregularności są powodem do niepokoju. Bardzo często występuje nieregularne krwawienie przy niektórych metodach antykoncepcji. Stres i inne problemy mogą od czasu do czasu powodować zmiany w cyklu. Ponadto wiele kobiet w wieku 20-30 lat doświadcza bolesnych skurczów menstruacyjnych. Skurcze można leczyć za pomocą dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych lub wkładek grzewczych.

QUIZ:

Czy mój okres jest normalny? – quiz

Pamiętaj, że znasz swoje ciało najlepiej. Jeśli coś wydaje Ci się niewłaściwe, skontaktuj się z lekarzem, aby ustalić właściwy sposób postępowania. Regularne wizyty u ginekologa to świetna okazja, aby porozmawiać o wszelkich zmianach w cyklu miesiączkowym i ciele.