Idziesz na szczepienie przeciwko grypie? Najpierw porządnie się wyśpij

Matthew Walker, specjalista od snu i autor bestsellera „Why We Sleep”, powiedział w rozmowie z CNN, że praktykowanie „dobrej higieny snu” jest ważne dla skuteczności szczepionki. Niewystarczający sen w tygodniu poprzedzającym szczepienie przeciw grypie może prowadzić do wytworzenia mniej niż 50% normalnej odpowiedzi przeciwciał – reakcji, która sprawiłaby, że szczepionka przeciw grypie byłaby w dużej mierze nieskuteczna, powiedział Walker. Zaproszony do studia ekspert specjalizuje się w związkach między snem a zdrowiem człowieka na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Sen a szczepienie przeciwko grypie

Walker zacytował badanie z 2002 roku opublikowane przez Journal of the American Medical Association, a badanie z 2020 roku w International Journal of Behavioral Medicine potwierdza te odkrycia, sugerując, że sen w nocy przed szczepieniem może mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności szczepionki.

Walter wraz z Reed Army Institute of Research prowadzi badania nad związkiem między snem a odpornością oraz przyszłe planowane badania mające na celu zbadanie snu i skuteczności szczepionek.

Dla Walkera takie badania mogą stanowić ogromny przełom w naszej odporności na koronawirusa. „Następnie musimy zbadać, czy istnieje taka sama zależność między snem a udaną immunizacją COVID-19” – powiedział.

Sen wzmacnia nasz system odpornościowy

Brak snu nie tylko zmniejsza skuteczność szczepionki przeciw grypie. Dzieje się tak, ponieważ twoje ciało w rzeczywistości regeneruje się na poziomie komórkowym podczas snu. „Osoby, które śpią krócej niż siedem godzin, są trzy razy bardziej narażone na zakażenie rinowirusem lub przeziębieniem” – powiedział Walker. „Wiemy, że osoby, które śpią pięć godzin lub mniej w nocy, są o 70% bardziej narażone na zapalenie płuc”.

Każdej nocy powinniśmy spać od 7 do 10 godzin, w zależności od wieku. Różne schorzenia – w tym wahania nastroju, paranoja, depresja, wysokie ciśnienie krwi, osłabiony układ odpornościowy, przyrost masy ciała i niższe libido – zostały powiązane z brakiem snu w badaniach. Jest to również związane z wyższym ryzykiem niektórych nowotworów, demencji, cukrzycy, udaru i chorób układu krążenia.

