Problemy z pamięcią i koncentracją w młodym wieku – czy to objaw poważnej choroby?

Nasz mózg nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, gdy nie jest odpowiednio odżywiony i dotleniony. Co więcej, codzienny stres, przemęczenie i przepracowanie osłabiają jego pracę, prowadząc do stopniowego zwiększania się problemów z pamięcią i koncentracją uwagi. Jeżeli nie zadbamy o zdrowie naszego układu nerwowego, to możemy nie tylko szybko odczuć spadek jakości życia i zauważyć, że codzienna praca lub nauka stają się prawdziwym wyzwaniem, ale także nabawić się poważnych schorzeń o podłożu psychicznym.

Problemy z pamięcią i koncentracją – przyczyny

Teoretycznie problemy z pamięcią i koncentracją powinny pojawiać się dopiero u osób w średnim wieku, kiedy organizm zaczyna się starzeć. Niestety, coraz częściej na problemy z zapamiętywaniem i koncentracją uwagi cierpią dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Dlaczego tak się dzieje? Wyróżniamy kilka czynników, które powodują, że nasz mózg przestaje pracować w sposób efektywny, co objawia się właśnie osłabieniem pamięci i koncentracji.

1. Dieta

Coraz częściej podstawą naszej diety są produkty wysoko przetworzone, które nie odżywiają mózgu, ale jedynie dostarczają do naszego organizmu puste kalorie. Odpowiadają one za chwilowy przypływ energii, dlatego w przypadku zauważenia problemów z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem warto zmienić sposób odżywiania na zdrowszy. Za pracę naszego mózgu odpowiadają przede wszystkim węglowodany złożone, które są podstawowym źródłem energii. Znajdziemy je w produktach pełnoziarnistych, dzięki którym odczuwamy także długie uczucie sytości i zapobiegamy szkodliwym wahaniom poziomu glukozy we krwi. Spadek poziomu glukozy objawia się właśnie zaburzeniami pamięci i utratą zdolności koncentracji uwagi oraz nagłym zmęczeniem, które próbujemy pokonać, sięgając po coś słodkiego. W ten sposób wpadamy w błędne koło zgubnych nawyków, które zamiast poprawiać nasz stan zdrowia, poważnie mu szkodą. W celu poprawy pamięci i koncentracji warto zmienić dietę oraz pamiętać o regularnym spożywaniu posiłków.

2. Przewlekły stres

Czynnikiem, który wpływa na naszą pamięć i koncentrację, jest także przewlekły stres. Dotyczy on w szczególności osób młodych, które chcą osiągnąć w życiu jak najwięcej, często kosztem własnego zdrowia. Aby poprawić funkcjonowanie mózgu i uniknąć poważnych skutków stresu, trzeba pamiętać o odpowiedniej ilości snu, odpoczynku oraz stosować techniki, które pozwalają radzić sobie z nadmiernym zdenerwowaniem.

3. Odwodnienie organizmu

Jednym ze skutków przyjmowania zbyt małej ilości płynów są właśnie problemy z pamięcią i koncentracją. Dotyczą one osób w każdym wieku, jednak w szczególności przytrafiają się ludziom młodym, którzy piją duże ilości kawy, herbaty oraz napojów energetycznych.

4. Choroby

Rozwijające się choroby także mogą powodować problemy z pamięcią i koncentracją. Są one jednak stosunkowo rzadko przyczyną problemów z efektywną pracą naszego mózgu w młodym wieku. O tym, że przyczyną problemów z pamięcią i koncentracją jest choroba, może świadczyć np.:

bladość skóry i błon śluzowych,

nadmierna nerwowość,

pojawienie się lęków,

przewlekłe zmęczenie,

ból głowy,

zawroty głowy,

spadek nastroju,

nienaturalna senność.

Jakie schorzenia mogą powodować problemy z pamięcią i koncentracją?

Jednym z częstych schorzeń, które powodują problemy z pamięcią i koncentracją, jest anemia. Bywa ona nie tylko skutkiem stosowania ubogiej w żelazo diety np. wegańskiej, ale także niedoboru kluczowych dla zdrowia witamin z grupy B. Kolejnym schorzeniem, które powoduje problemy z pamięcią u młodych ludzi, jest depresja, która dotyczy rosnącego odsetka społeczeństwa. Co więcej, za problemy z pamięcią mogą odpowiadać choroby układu krążenia, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, schorzenia autoimmunologiczne, a także borelioza, którą możemy zarazić się w wyniku ugryzienia kleszcza. Rzadziej problemy z pamięcią i koncentracją u osób młodych powodują schorzenia nowotworowe i inne poważne choroby.