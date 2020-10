Rak u dzieci i młodych dorosłych to trudna do przyjęcia diagnoza

Kiedy Sarah Sterner otrzymała diagnozę raka mózgu w wieku 15 lat, była zaledwie 6 tygodni w drugiej klasie liceum. Dziewczyna doznała napadu padaczkowego, a wstępne skany na izbie przyjęć były bez zarzutu. „Mój tata powiedział, że potrzeba jeszcze zrobić skany mózgu. Obawiał się, że coś jest nie tak” – powiedziała Sterner. „I miał rację. To był rak”.

Nastolatka czuła się nieswojo na oddziale dziecięcym. Chociaż lubi małe dzieci, brakowało jej życia społecznego i relacji z rówieśnikami.

Coraz więcej nowotworów u nastolatków

Nowe badania American Cancer Society u młodzieży i młodych dorosłych pacjentów w wieku od 15 do 39 lat pokazało, że w Stanach Zjednoczonych, prawie 90.000 przypadków i ponad 9000 zgonów na raka w 2020 roku nastąpi w tej grupie wiekowej. W badaniu stwierdzono, że ogólne wskaźniki raka wzrosły we wszystkich grupach wiekowych młodych dorosłych w latach 2007-2016.

W dużej mierze było to spowodowane rakiem tarczycy, który wzrastał o około 3 procent rocznie w przypadku osób w wieku od 20 do 39 lat i 4 procent w wieku od 15 do 19 lat. Częstość występowania wzrosła również w większości grup wiekowych w przypadku kilku nowotworów związanych z otyłością, w tym nerek (3% rocznie we wszystkich grupach wiekowych), macicy (3% od 20 do 39 lat) i jelita grubego (około 1%). Wskaźniki spadły w przypadku czerniaka od 15 do 29 lat (od 4 do 6 % rocznie), ale pozostały stabilne w grupie wiekowej 30 do 39 lat.

Młodzi z większym ryzykiem progresji

Według naukowców młodzi dorośli i nastolatki mają większe ryzyko progresji i śmierci z powodu pierwotnego raka. W porównaniu do osób starszych ta młodsza grupa wiekowa ma większe ryzyko długoterminowych i późnych skutków, w tym niepłodności, dysfunkcji seksualnych, chorób układu krążenia i innych przyszłych nowotworów. W raporcie przytacza się coraz więcej dowodów na to, że guzy u nastolatków i młodych dorosłych różnią się molekularnie, co sugeruje różnice zarówno w przyczynie, jak i opcjach leczenia.

Badania wykazały, że w porównaniu z osobami, które przeżyły raka w dzieciństwie, młodzi dorośli i młodzież mają większe ryzyko progresji i śmierci z powodu pierwotnego raka. Wskaźniki u kobiet są o 30 procent wyższe w wieku od 20 do 29 lat, głównie z powodu znacznie większej częstości występowania raka piersi i tarczycy oraz czerniaka skóry u kobiet.

Kobiety chorują częściej

W badaniu stwierdzono, że zachorowalność na raka tarczycy wśród dwudziestokilkuletnich kobiet jest ponad pięciokrotnie wyższa niż wśród mężczyzn. Chociaż rak płuc występuje rzadko u młodych dorosłych, badanie wykazało, że odsetek kobiet po trzydziestce jest wyższy niż wśród mężczyzn, pomimo mniejszej częstości palenia wśród kobiet.

W przypadku nastolatków i młodych dorosłych diagnoza raka jest prawdopodobnie jeszcze trudniejsza niż w przypadku dziecka lub starszej osoby dorosłej. „Zastanawiasz się, jaką pracę możesz podjąć, biorąc pod uwagę, jak bardzo jesteś zmęczona, kiedy wrócisz do szkoły, jak wyjaśnisz te rzeczy znajomym, którzy nie mają wyobraź sobie, przez co przechodzisz – powiedziała 23-letnia Shannon.