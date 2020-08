Ty też śpisz z otwartymi oczami? Mogłeś odziedziczyć tę przypadłość po rodzicach

W rzeczywistości jeśli należysz do 20% osób, które śpią z otwartymi oczami, twoje dziecko również może tak robić, ponieważ jest to dziedziczne. Jednak większość dzieci z tego wyrasta.

Spanie z otwartymi oczami nie jest dobre dla zdrowia

Nocne lagophthalmos występuje, gdy powieki nie są wystarczająco zamknięte, aby zakryć oko, częściowo lub całkowicie. Może to sygnalizować poważny, podstawowy problem medyczny, taki jak udar, choroba tarczycy lub uszkodzenie nerwu twarzowego. Spanie bez domkniętych oczu może zepsuć sen. Światło pobudza mózg do przebudzenia, więc dochodzące poranne promienie mogą cię szybko budzić. Nie jest też dobre dla twoich oczu. Twoje powieki muszą być całkowicie zamknięte w nocy, aby łzy i ich wilgoć mogły oczyścić i naprawić rogówkę. National Sleep Foundation twierdzi, że jeśli nie jest leczone, nocne lagophthalmos może prowadzić do „suchych oczu, niewyraźnego widzenia, infekcji, a nawet trwałych problemów ze wzrokiem”.

Jakie są przyczyny niedomykania oczu podczas snu?

Niekiedy wyłupiaste oczy są wynikiem ciężkiego przypadku choroby Gravesa-Basedowa, postaci nadczynności tarczycy lub nadczynności tarczycy. Istnieje także zespół wiotkiej powieki, w którym powieki stają się luźne i gumowate i mogą się łatwo otworzyć, gdy przewrócisz się na drugi bok w nocy. Opadające powieki są często związane z obturacyjnym bezdechem sennym, niebezpiecznym zaburzeniem snu, w którym miękkie tkanki gardła tymczasowo rozluźniają się, zwężając drogi oddechowe. Oddychanie zostaje chwilowo przerwane. Wielokrotne występowanie w nocy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej, zawału serca, niewydolności serca i udaru.

