Kuchenki gazowe mogą szkodzić zdrowiu?

To FAKT! Mogą zaszkodzić zwłaszcza wtedy, gdy w czasie gotowania pomieszczenie jest słabo wentylowane. Wstawiając zatem garnek na gaz uchylmy okno, a niezależnie od tego nawyku dbajmy o to, by wentylacja w mieszkaniu działała bez zarzutu.

Naukowcy ze School of Public Health należącej do University of California, Los Angeles opublikowali niedawno raport na temat wpływu domowych urządzeń spalających gaz ziemny na jakość powietrza i zdrowie. Raport powstał z myślą o mieszkańcach Kalifornii, ale można przyjąć, że niesie informacje cenne dla wszystkich. – Celem tego raportu jest dostarczenie informacji mieszkańcom Kalifornii o tym, jak zanieczyszczenia pochodzące z zasilanych gazem urządzeń wpływają na powietrze i jakie niosą skutki zdrowotne. Agencje działające w Kalifornii zwykle koncentrują się na emisji gazów cieplarnianych i ich wpływie na zmiany klimatu, ale dużo mniej uwagi poświęcają temu, jak paliwa kopalne używane w domach mogą pogorszyć jakość powietrza i wpłynąć na zdrowie publiczne – powiedziała główna autorka raport prof. Yifang Zhu. Jego autorzy odkryli, że podczas gotowania stężenie tlenku węgla i dwutlenku azotu mogą przekroczyć normy stanowe i krajowe. Problem szczególnie dotyczył dwutlenku azotu. Jak kuchenka gazowa szkodzi zdrowiu? Na przykład w sytuacji, kiedy płyta kuchenna i piekarnik działały razem przez godzinę, stężenie dwutlenku azotu przekraczało normy w 90 proc. uwzględnionych w modelu scenariuszy. Z kuchenek mogą też uwalniać się cząstki stałe i formaldehyd. Naukowcy piszą o takich możliwych zagrożeniach długotrwałej ekspozycji na szkodliwe związki, jak większe ryzyko chorób układu oddechowego, układu krążenia, a nawet nowotworów i przedwczesnej śmierci. Stężenie szkodliwych gazów jest największe w mieszkaniach, ze względu na stosunkowo małą powierzchnię. Jak podkreślają badacze, duże znaczenie odgrywa także wentylacja. Jeśli więc ktoś gotuje na kuchence gazowej, powinien zadbać o dobre wietrzenie. mat/ zdrowie.pap.pl Czytaj też:

