Masz fioletowe palce z zimna? Większość osób nie wie, co to za przypadłość

Zimna pogoda sprawia, że twoje ręce nabierają sinego lub lekko niebieskiego koloru? Często tracisz czucie w palcach u rąk i nóg, gdy jesteś na mrozie? To zjawisko znane jest jako zespół Raynauda i dotyka co szóstą osobę w Wielkiej Brytanii. Jednak 80 procent z tych osób nie zdaje sobie sprawy, że ma tę przypadłość.

Objawy Zespołu Raynauda

Typowe objawy Raynauda zwykle pojawiają się na palcach rąk i nóg, ale możesz je zaobserwować również w okolicach końcówek uszu, nosa, ust, języka i sutków. Objawy mogą trwać od kilku minut do kilku godzin. Co pojawia się najczęściej?

zmiana koloru palców u dłoni lub stóp

mrowienie lub ból kończyn

zimno i drętwienie ciała

trudności z poruszaniem palcami

Skąd bierze się Zespół Raynauda?

Kiedy jest zimno, twoje ciało ogrzewa organizm. Jednym ze sposobów jest spowolnienie przepływu krwi do najdalszych punktów ciała, zwykle do dłoni i stóp. Dlatego właśnie palce u nóg, rąk i nos to pierwsze obszary, które są wyziębione, gdy jesteś poza domem na mrozie. Mniejsze tętnice zwężają się, utrzymując krew bliżej rdzenia ciała, aby pomóc zachować ciepło. Te zwężenia nazywane są skurczami naczyń.

Dla cierpiącego na zespół Raynauda te małe tętnice będą nadmiernie reagować i kurczyć się jeszcze bardziej niż zwykle – i to w szybszym tempie – często powodując ich zablokowanie. Z tego powodu palce kończyn są zimne i zmieniają kolor na lekko niebieski.

Czym grozi Zespół Raynauda?

Dla większości ludzi Zespół Raynauda nie jest poważnym problemem zdrowotnym – potrzeba około 15 minut w cieple, aż organizm ponownie się rozgrzeje. Ale nie tylko pogoda może wywołać takie objawy. Lęk, stres, zmiany hormonalne, a nawet użycie wibrujących narzędzi to między innymi czynniki wywołujące zasinienia. Zmiany stylu życia, takie jak zdrowa dieta, częsty ruch, ćwiczenia oddechowe i joga, mogą odgrywać ogromną rolę w procesie leczenia. Ćwiczenia są szczególnie dobre dla promowania krążenia krwi i kontrolowania poziomu stresu.

