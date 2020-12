Te błędy powodują, że pomiar ciśnienia jest nieprawidłowy

Pomiar ciśnienia jest bardzo ważnym badaniem, które często okazuje się niezbędne do postawienia poprawnej diagnozy. Mimo że wykonuje się je bardzo często, wciąż nie wszyscy wiedzą jak robić to poprawnie. – Największym błędem jest rozmowa. Może nam je niepotrzebnie podwyższyć – zauważył lekarz Michał Domaszewski. – Drugim najczęstszym błędem jest nieprawidłowa pozycja ciała. Powinniśmy siedzieć wygodnie, z obydwiema nogami na ziemi – dodał.

Kiedy mierzyć ciśnienie?

Ciśnienie tętnicze krwi zależne jest od wielu czynników. Na jego podwyższenie i obniżenie wpływa nie tylko pogoda, której zmiany mogą powodować różne dolegliwości u meteoropatów, ale także nasz stan fizjologiczny np. choroba. Wiele osób nie wie, że ciśnienia nie należy mierzyć w kilku sytuacjach:

ciśnienia nie mierzymy tuż po posiłku;



ciśnienia nie mierzymy po wypiciu kawy, mocnej herbaty, napojów z dodatkiem kofeiny np. energetyków, a także po wypiciu alkoholu i wypaleniu papierosa;



ciśnienia nie mierzymy, gdy odczuwamy stres lub jesteśmy pobudzeni z powodu silnych emocji;



ciśnienia nie mierzymy po wysiłku fizycznym;



ciśnienia nie mierzymy, gdy odczuwamy ból.



Błędy podczas mierzenia ciśnienia

1. Nieprawidłowe ułożenie ramienia

Najczęstszym błędem podczas pomiaru ciśnienia jest nieprawidłowe ułożenie ramienia – jego zbytnie uniesienie lub opuszczenie. Dokonując pomiaru ciśnieniomierzem naramiennym, trzeba przyjąć pozycję siedzącą; ręka powinna swobodnie spoczywać np. na stole, a ramiona powinny układać się w linii prostej. Jeżeli zbytnio opuścimy ramię podczas pomiaru ciśnienia, to może być on zawyżony, a gdy będzie ono uniesione zbyt wysoko, to otrzymany pomiar może być zaniżony.

Ta sama zasada dotyczy pomiaru ciśnieniomierzem nadgarstkowym, ale z jednym wyjątkiem – w tym przypadku nadgarstek, na który zakładamy ciśnieniomierz, musi być oparty na klatce piersiowej w okolicy serca.

2. Zbyt luźny i za ciasny mankiet ciśnieniomierza naramiennego

Zbyt luźne oraz zbyt ciasne zapięcie mankietu ciśnieniomierza także powoduje błędy podczas pomiaru – jego zawyżenie lub zaniżenie. Błędny pomiar otrzymamy także, korzystając z ciśnieniomierza o zbyt szerokim lub wąskim mankiecie; aby uniknąć błędnych pomiarów, niektóre ciśnieniomierze mają w zestawie dwa mankiety o różnych rozmiarach.

3. Podnoszenie rękawa do mierzenia ciśnienia

Podczas pomiaru ciśnienia nic nie może uciskać ręki, dlatego podciąganie rękawa do góry nie jest wskazane.

4. Wybór złej ręki do pomiaru

Wiele osób mierzy ciśnienie nie na tej ręce, co trzeba, bo tak jest wygodniej. To także duży błąd, który może mieć wpływ na otrzymany wynik pomiaru. Ciśnienie zawsze mierzymy na lewej ręce w przypadku osób praworęcznych i na odwrót – u osób leworęcznych na ręce prawej.

