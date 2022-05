Jaki wybrać oczyszczacz powietrza?

Czy wiesz, że powietrze w pomieszczeniach może zawierać ponad 900 substancji chemicznych, cząstek stałych, materiałów biologicznych, wirusów i bakterii? Tymczasem większość z nas myśląc o zanieczyszczeniu powietrza, koncentruje się na smogu, spalinach i dymie z okolicznych fabryk. Chociaż pandemia koronawirusa i przedłużający się lockdown rzeczywiście spowodowały zmniejszenie emisji odpadów, wpadliśmy w inną pułapkę – spędzamy w naszych domach większość czasu, a z racji sezonu zimowego, zamykamy się na cztery spusty. A co czyha na nas i na nasze dzieci w tych czterech ścianach?

Wróg, którego nie widać gołym okiem

Jak zauważa Ewa Miśko-Wąsowska, pediatra, dom kojarzy nam się z poczuciem bezpieczeństwa, chociaż w rzeczywistości nie do końca tak jest. – Pomijając różne zagrożenia dla małych dzieci pod postacią np. kantów mebli, gorących czy elektrycznych urządzeń albo trujących roślin, czy środków czyszczących, które dzieci mogą próbować eksplorując świat, istnieją bardziej ukryte zagrożenia, których gołym okiem nie dostrzegamy. To między innymi zanieczyszczenia powietrza. Grzyby, wirusy czy roztocza też można podciągnąć do tej kategorii, aczkolwiek u zdrowych osób mają one mniejsze znaczenie – uspokaja lekarka.

– Zanieczyszczenia powietrza, czyli smog może wpływać na rozwój wielu chorób i działać alergizująco. Wiele obserwacji i badań prowadzonych w dużych miastach wykazało, że właśnie w rejonach o znacznym zanieczyszczeniu powietrza u dzieci i dorosłych występuje więcej przypadków astmy oskrzelowej i częściej obserwujemy zaostrzenia tej choroby. Częściej też mamy do czynienia z ostrymi infekcjami układu oddechowego jak np. zapalenia płuc. Musimy zdawać sobie sprawę, że małe dzieci są bardziej podatne na działanie smogu, ponieważ mają niedojrzały zarówno układ oddechowy jak i immunologiczny, a także niedojrzałe śluzówki i ich mechanizmy obronne. Nasze pociechy często oddychają przez usta, a sama liczba oddechów jest większa na minutę niż u osoby dorosłej. Ponadto większe stężenie zanieczyszczeń obserwujemy przy gruncie, przy podłogach, zatem na wysokości oddychającego maluszka – zwraca uwagę pediatra.

Niestety, smog przenika także do naszych mieszkań, gdy je wietrzymy. Szczególnie, jeśli mieszkamy w dużym mieście. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest również spowodowane codziennymi czynnościami w domu, od sprzątania, gotowania i kąpieli po dekorowanie, ogrzewanie i umeblowanie domu.

– Unikajmy biernego palenia za wszelką cenę. Dym tytoniowy zostaje w pomieszczeniach, na ubraniach i oczywiście w powietrzu wydychanym. Jest to jeden z czynników, który bardzo upośledza funkcjonowanie rozwijającego się układu oddechowego i zaostrza przebieg wielu chorób – ostrzega ekspertka.

Astma i alergie – czy można zminimalizować ryzyko ich wystąpienia?

Badania pokazują też zanieczyszczone powietrze może wywoływać choroby układu krwionośnego czy nerwowego, a nawet zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworu. Z pozostałych niewidocznych zagrożeń to przede wszystkim grzyby i roztocza kurzu domowego mogą wywoływać zaostrzenia objawów u osób z alergią czy chorych na astmę – wylicza Ewa Miśko-Wąsowska.

Pediatra podkreśla, że zarówno alergia jak i astma oskrzelowa to choroby wieloczynnikowe, to znaczy, że na ich rozwój ma wpływ zarówno genetyka jak i uwarunkowania środowiskowe. Nie mamy zatem jednego sprawdzonego sposobu, żeby zminimalizować ryzyko zachorowania, nie mówiąc o zupełnym uchronieniu.

– Na geny póki co wpływu znacznego nie mamy. Możemy natomiast w pewien sposób modulować czynniki środowiskowe już w okresie życia płodowego naszego dziecka. Istotne jest dbanie o zróżnicowaną dietę zarówno przyszłej mamy jak i później dziecka. Dieta powinna być bogata zwłaszcza w błonnik roślinny. Należy unikać w miarę możliwości stosowania antybiotyków (nie stosowanie ich „profilaktycznie” tylko z konkretnych wskazań lekarskich). Ochronne znaczenie ma również karmienie piersią, odpowiednia suplementacja witaminy D, tak aby jej stężenie nie było ani za niskie, ani za wysokie. Czynnikiem, na który możemy mieć zdecydowany wpływ to unikanie dymu tytoniowego. Wykazano też, że u dzieci rozwijających się na wsi czy w domach ze zwierzętami (wystarczą psy biegające na spacery) również mają mniejsze ryzyko rozwoju alergii i astmy. Warto robić częste wypady poza miasto, albo rozważyć zakup czy przygarnięcie pupila. Pomocne może okazać się stosowanie urządzeń oczyszczających powietrze, żeby zapewniać przez w miarę jak największą część czasu oddychanie czystszym powietrzem. Urządzenia takie z odpowiednimi filtrami oczyszczają powietrze zarówno ze smogu jak i wirusów, pleśni czy kurzu – radzi specjalistka.

Wizja czworonoga w domu jest kusząca, ale wraz z nią pojawia się kolejny problem, wpływający na zanieczyszczenie powietrza – fruwająca sierść i drobnoustroje, które pies roznosi na łapach po całym mieszkaniu.

Pomimo wszystkich złych wiadomości, dobrą wiadomością jest to, że możesz podjąć skuteczne działania, aby znacznie zmniejszyć toksyczność powietrza, którym oddychasz w pomieszczeniach. Proces zaczyna się od oczyszczenia tego powietrza, kupując urządzenie oczyszczające powietrze oraz postępując zgodnie z kilkoma prostymi wskazówkami: nie pal w pomieszczeniach; nie używaj odświeżaczy powietrza; skrupulatnie sprzątaj swój dom; często odkurzaj; regularnie zmieniaj pościel. Domowy oczyszczacz powietrza może pomóc poprawić jakość powietrza w mieszkaniu i oczyścić je z alergenów, pyłków, roztoczy, a nawet z lotnych związków organicznych czy zanieczyszczeń gazowych. Jak wybrać oczyszczacz powietrza i na co należy zwrócić uwagę? Dowiedzmy się więcej na temat oczyszczaczy powietrza i sprawdźmy, czym są tajemnicze filtry węglowe, filtr hepa czy filtr wstępny, o których tyle się mówi w kontekście oczyszczaczy powietrza.

Co to jest oczyszczacz powietrza?

Oczyszczacz powietrza to urządzenie, które usuwa z powietrza zanieczyszczenia, pyłki, alergeny, roztocza, poprawiając jakość powietrza w domu. Zawiera filtry węgla aktywnego, filtr hepa i filtr wstępny, które umożliwiają przepływ powietrza przez urządzenie i oczyszczają je z zanieczyszczeń, alergenów, lotnych związków organicznych, zanieczyszczeń gazowych, a także roztoczy czy kurzu. Dla alergików, astmatyków i rodziców małych dzieci może to być urządzenie pierwszej potrzeby, które ułatwi im codzienne funkcjonowanie, a także zapobiegnie nawracającym infekcjom.

Oczyszczacz powietrza najczęściej wyposażony jest w filtr węglowy, filtr wodny, a także filtry HEPA i filtry klasy E11, E12 i H13, które pomagają oczyścić powietrze z alergenów i zanieczyszczeń. Działa bardzo wydajnie, redukując nawet ponad 99 procent zanieczyszczeń. Dodatkowo zaletą urządzenia jest to, że może również usuwać nieprzyjemne zapachy z domu.

Urządzenia te mogą pracować w różnych trybach, które nie wymagają od nas żadnej uwagi. Tryb automatyczny sprawia, że oczyszczacz powietrza redukuje zanieczyszczenia bez naszego udziału, działając w tle. Dobrej jakości oczyszczacz powietrza sprawdzi się nie tylko w domu alergika czy młodego rodzica, ale każdej osoby, która pragnie mieć czyste powietrze w domu. Zakup oczyszczacza powietrza powinny też rozważyć osoby, które mieszkają w dużych miastach, gdzie panuje smog. Wietrzenie pomieszczeń i otwieranie okien sprawiają, że zanieczyszczenia gazowe dostają się do mieszkania, pogarszając jakość powietrza, którym oddychamy w domu.

Co to jest filtr węglowy?

Filtr węglowy to filtr węgla aktywnego, który zatrzymuje substancje szkodliwe dla człowieka. Wykorzystuje się go do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych, pestycydów, chemikaliów i różnych innych związków chemicznych. Filtr węglowy sprawdza się w urządzeniach, które oczyszczają powietrze ze smogu. Domowy oczyszcza powietrza z filtrem węglowym będzie idealnym wyborem dla mieszkańców dużych miast, w których smog jest ważnym problemem.

Czy oczyszczacz powietrza to nawilżacz powietrza?

Oczyszczacz powietrza i nawilżacz powietrza to dwa różne urządzenia, które mają pełnić inne funkcje. Oczyszczacz powietrza zawiera filtry węgla aktywnego, filtr wstępny i filtr hepa, dzięki czemu eliminuje zanieczyszczenia, alergeny, kurz, pyłki i roztocza z powietrza, poprawiając jakość powietrza w domu. Nawilżacz powietrza z kolei poprawia wilgotność powietrza, dbając o to, by w domu nie zrobiło się zarówno zbyt sucho, jak i zbyt wilgotno. Na rynku znajdziemy jednak oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania - to dobry wybór dla osób, które mają niewielkie mieszkania i nie mają miejsca, by trzymać dwa osobne urządzenia.

Suche powietrze może doprowadzić do przesuszania śluzówek, co jest częstą przyczyną infekcji górnych dróg oddechowych. Nawilżanie powietrza w domu jest zatem bardzo ważne, pomaga nie tylko zapewnić właściwy komfort oddechowy, ale również wzmocnić układ immunologiczny.

Jeśli zastanawiamy się nad zakupem oczyszczacza powietrza, warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat jego pracy. W obudowie oczyszczacza znajdują się różne filtry, które zasysają powietrze z pomieszczenia i oczyszczają je z zanieczyszczeń, pyłów, alergenów i roztoczy. Dobrej jakości urządzenia są w stanie wychwycić nawet lotne związki organiczne, a także składniki smogu, dzięki czemu znacząco przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w domu. Oczyszczone powietrze następnie zostaje wypuszczone do pomieszczenia.

Oczyszczanie powietrza odbywa się nieustannie przez cały okres pracy urządzenia. Dobrej jakości oczyszczacze mają nocne tryby pracy, dzięki którym mogą cicho pracować nawet w czasie snu, nie zakłócając przy tym nocnego wypoczynku. Wyposażone są również w filtry elektrostatyczne, które odpowiadają za jonizację powietrza. Jony ujemne neutralizują jony dodatnie i poprawiają jakość powietrza.

Rodzaje oczyszczaczy powietrza

Istnieje kilka rodzajów oczyszczaczy powietrza. Wyróżnia się:

oczyszczacze powietrza na smog

oczyszczacze powietrza dla alergików i astmatyków

oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania

oczyszczacze powietrza z funkcją jonizacji

Czy warto kupić oczyszczacz powietrza dla alergika?

Oczyszczacz powietrza nie uleczy alergii, ale może znacznie poprawić komfort funkcjonowania alergika. Dobrej jakości urządzenie neutralizuje pyłki, kurz, roztocza znajdujące się w powietrzu, dzięki czemu może zmniejszać objawy alergii. Wodnisty katar, łzawienie oczu, zaczerwienienie oczu czy kichanie to częste objawy alergii, które męczą chorych nieustannie. Posiadanie oczyszczacza powietrza w domu powinno pomóc wyeliminować te objawy i zmniejszyć nasilenie alergii.

Jaki oczyszczacz powietrza dla alergika - czyli na co zwrócić szczególną uwagę

Wybór oczyszczacza powietrza nie jest prosty, ponieważ na rynku znajdziemy masę tego rodzaju urządzeń. Różnią się one nie tylko ceną, ale także funkcjonalnością oraz łatwością użytkowania. Niektóre oczyszczacze wyposażone są w aplikacje, dzięki którym można włączać i przełączać urządzenie z telefonu. Inne z kolei wymagają obsługi manualnej.

Jeśli mamy w domu alergika, powinniśmy zainteresować się zakupem dobrej jakości oczyszczacza powietrza. Może to znacznie ułatwić funkcjonowanie alergika w domu, a w niektórych wypadkach nawet zredukować konieczność stosowania leków przeciwalergicznych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oczyszczacza powietrza dla alergika? Przede wszystkim powinien zawierać filtr HEPA, który oczyszcza powietrze nie tylko z alergenów i zanieczyszczeń, ale także z pyłów zawieszonych znajdujących się w smogu. Filtr hepa zapewnia przepływ powietrza przez urządzenie, dzięki czemu zostaje ono oczyszczone z zanieczyszczeń i alergenów, a do pomieszczenia wydostaje się czyste powietrze. Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem może dodatkowo zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza, co również ma znaczenie dla alergików. Osoby uczulone na pyłki czy roztocza powinny przebywać w pomieszczeniach o optymalnej wilgotności.

Kolejną ważną rzeczą jest jonizacja powietrza, która pozwala wyeliminować grzyby, roztocza i inne mikroorganizmy. Warto również sprawdzić, jaka jest wydajność oczyszczania powietrza, bo może mieć to kluczowe znaczenie dla efektywnej pracy urządzenia. Jeden oczyszczacz powietrza nie oczyści powietrza w całym domu. Kupując oczyszczacz dla alergika, najlepiej jest postawić go w jego sypialni, by wyeliminować alergeny znajdujące się w okolicy łóżka.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze oczyszczacza?

Zastanawiając się nad zakupem oczyszczacza powietrza, dobrze jest dobrać urządzenie do wielkości pomieszczenia. Wydajność oczyszczania ma kluczowe znaczenie, ponieważ żaden oczyszczacz nie poprawi jakości powietrza w całym domu. Jeśli mamy w domu alergika, najlepiej, by urządzenie stało w jego sypialni. W przypadku małych dzieci, oczyszczacz może stać w pokoju dziennym, w którym najczęściej spędzamy najwięcej czasu. Osoby, które dysponują większymi środkami finansowymi, mogą zastanowić się nad zakupem dwóch oczyszczaczy powietrza i ustawieniem ich tak, by oczyszczały jak największą przestrzeń w domu.

Wybierając oczyszczacz powietrza, warto dokładnie przeanalizować, jakie zawiera filtry i dowiedzieć się, ile będzie kosztowała ich wymiana. Nie warto jednak kierować się wyłącznie ceną, bo może się okazać, że droższe filtry dużo skuteczniej usuwają zanieczyszczone powietrze. Urządzenie powinno posiadać filtr hepa oraz filtr węgla aktywnego, który pomaga usuwać zanieczyszczenia gazowe z powietrza. Dobrze też, by było wyposażone w jonizatory powietrza, dzięki czemu skuteczniej usunie z powietrza roztocza, kurze i pyłki.

Dodatkowo warto także sprawdzić, czy urządzenie posiada wskaźnik zużycia filtrów, co bardzo usprawnia kontrolę nad urządzeniem. Dobrej jakości filtry hepa są drogie, ale skuteczne, dlatego warto rozważyć ich zakup.

Zakup oczyszczacza w pigułce

Kupując domowy oczyszczacz powietrza, warto zwrócić uwagę na:

wielkość pomieszczenia – należy sprawdzić, czy na konkretnym metrażu dany oczyszczacz powietrza będzie pracował efektywnie

filtry – dobry oczyszczacz powietrza powinien zawierać filtry węglowe, filtr hepa, filtr wstępny, by usuwać z powietrza nie tylko zarodniki pleśni, kurz czy roztocza, ale także lotne związki organiczne i zanieczyszczenia gazowe

nawilżacz powietrza – przydatna funkcja, która pomaga zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza w mieszkaniu

efektywność pracy – kupując oczyszczacz powietrza, warto zwrócić uwagę na jego wydajność i na to, jak długo dane filtry hepa będą nam służyły

poziom hałasu – dobry oczyszczacz powietrza nie musi być głośny! Głośność pracy jest ważna, a na rynku znajdziemy wiele urządzeń, które mogą efektywnie usuwać zanieczyszczenia powietrza, pracując w trybie automatycznym. Cichy oczyszczacz powietrza to urządzenie, o którym marzy większość alergików

Jaką wydajność powinien mieć oczyszczacz powietrza?

Jeśli zastanawiasz się, jaki wybrać oczyszczacz powietrza, powinieneś zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj filtrów oraz na tryb automatyczny, ale również na wydajność oczyszczania. To jeden z kluczowych parametrów pozwalających efektywnie oczyścić powietrze z zanieczyszczeń.

Dobrej jakości urządzenie powinno oczyszczać powietrze minimalnie 8 m³/h wartości CADR na 1 m² powierzchni.

Jak działają oczyszczacze powietrza?

Chociaż filtry powietrza mogą być dość drogie, warto w nie zainwestować, zwłaszcza jeśli masz słabe zdrowie lub masz dzieci i starszych krewnych mieszkających w twoim domu. Filtry powietrza znacznie poprawią jakość powietrza w pomieszczeniu, eliminując alergeny, toksyny lub cząsteczki kurzu unoszące się w powietrzu. Dzięki nim będziesz mógł cieszyć się zdrowszym domem.

– Dzięki nim możemy zapewnić dziecku całkiem znaczny czas w ciągu doby, kiedy może oddychać czystym powietrzem. Rzęski w drogach oddechowych lepiej wykonują swoją pracę. Niektóre urządzenia mają dodatkową funkcję nawilżania powietrza, co zwłaszcza w sezonie grzewczym ma duże znaczenie. Dobrze nawilżone śluzówki bowiem, to dobrze funkcjonujące śluzówki i lepsza ochrona przed infekcjami – wyjaśnia pediatra.

Oczyszczacze powietrza zwykle składają się z filtra lub wielu filtrów oraz wentylatora, który zasysa i cyrkuluje powietrze. Gdy powietrze przepływa przez filtr, zanieczyszczenia i cząsteczki są wychwytywane, a czyste powietrze jest wypychane z powrotem do przestrzeni życiowej. Zazwyczaj filtry są wykonane z papieru, włókna (często włókna szklanego) lub siatki i wymagają regularnej wymiany, aby zachować wydajność.

Na jakie parametry powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jeśli mamy ograniczony budżet? – Powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę powierzchnię lokalu, w którym ma pracować oczyszczacz. Producenci zawsze definiują, do jakich powierzchni urządzenie jest przeznaczone. Ważna jest także wydajność oczyszczacza, czyli ile powietrza na godzinę jest w stanie oczyścić określone urządzenie. Określą ją wskaźnik CADR (ang. Clean Air Delivery Rate). Im większe pomieszczenie, w którym ma pracować oczyszczacz, tym wyższy powinien być wskaźnik CADR – wyjaśnia Jakub Koss, Szef Działu Handlowego RTV EURO AGD.

Dla wielu z nas problematyczne może być rozróżnienie filtrów, ale i tu specjalista śpieszy z pomocą. – Każdy z nich ma inną funkcję. Filtr wstępny zatrzymuje duże cząsteczki zanieczyszczeń, sierść zwierząt, filtr węglowy eliminuje m.in. nieprzyjemne zapachy, a filtr HEPA (ang. High Efficiency Particulate Air Filter) wychwytuje najmniejsze drobiny pyłów, zarodniki pleśni, grzybów, alergeny roztoczy czy bakterie – mówi Koss.

Na czym polega jonizacja powietrza?

Kolejną ważną cechą dobrego oczyszczacza powietrza jest funkcja jonizowania powietrza. Jonizatory powietrza produkują jony ujemne, dzięki czemu neutralizują jony dodatnie w powietrzu. Co to oznacza w praktyce? Że neutralizują roztocza, pyłki i alergeny, poprawiając znaczeni jakość powietrza w mieszkaniu.

Diabeł tkwi w szczegółach

Oczyszczacze pracują przez wiele godzin. Warto zatem sprawdzić także, ile energii pobiera działające urządzenie i czy dysponuje trybem automatycznym. – Dostępnych jest na rynku wiele takich, które dysponują zaawansowanymi trybami automatycznymi, mają czujniki monitorujące jakość powietrza i dostosowujące pracę urządzenia do poziomu zanieczyszczenia w pomieszczeniu– wyjaśnia Szef Działu Handlowego, RTV EURO AGD.

Zaawansowane oczyszczacze powietrza mają wiele dodatkowych funkcji, dzięki którym zwiększa się komfort użytkowników. – Wiele z nich wyposażonych jest w funkcję jonizacji, polegającą na uwalnianiu jonów ujemnych, pozytywnie wpływających na samopoczucie człowieka i poprawiającą elektroklimat w mieszkaniu. W większości mieszkań panuje bowiem niekorzystna jonizacja, jest w nich zbyt dużo – emitowanych głównie przez urządzenia elektroniczne – jonów dodatnich, a także pyłów i drobnoustrojów. Niektóre modele łączą funkcję oczyszczania i inteligentnego nawilżania powietrza – docenią je zwłaszcza ci, w których domach albo mieszkaniach zainstalowane jest centralne ogrzewanie – przekonuje Koss.

Jaki oczyszczacz sprawdzi się najlepiej?

Wybór oczyszczaczy powietrza jest ogromny. Na jakie funkcje urządzenia warto zwrócić uwagę? Oczyszczacz powietrza powinien posiadać następujące funkcje:

filtr węglowy

film wstępny HEPA

jonizator powietrza

laserowy czujnik pyłów

filtr elektrostatyczny

czujniki wilgotności

czujnik wykrywający zanieczyszczenia gazowe

Oprócz tego dobrze jest zwrócić uwagę na głośność pracy i poziom hałasu. Jeśli oczyszczacz ma pracować w domu nieustannie, dobrze, by robił to cicho i nie generował hałasu. Cichy oczyszczacz powietrza ułatwi nam codzienne funkcjonowanie.

W dobie pandemii koronawirusa weź głęboki oddech

Nie ma wątpliwości, że profilaktyka jest zdecydowanie najlepszym lekarstwem. Dotyczy to zwłaszcza dzieci. Teraz, gdy w każdym miejscu publicznym jesteśmy zmuszeni nosić maseczki, dom powinien być bezpiecznym miejscem, gdzie w końcu można odetchnąć pełną piersią.

Jak jeszcze wspomóc funkcjonowanie układu oddechowego dziecka? To bardzo proste. – Ogromnie ważne jest zadbanie o ogólną kondycję. Byłoby wspaniale, gdyby dzieci miały codziennie solidną dawkę różnego rodzaju ruchu: gimnastyka, pływanie, jazda na rowerze, rolkach, zwykłe bieganie po podwórku czy placu zabaw. Im więcej różnorodności tym mniej nudy i lepszy rozwój sprawności dziecka oraz postawy ciała. Dotyczy to także nas, dorosłych. Bardzo pomocne mogą być wyjazdy nad morze. Z jednej strony w rejonach nadmorskich obserwujemy najniższe stopnie zanieczyszczenia powietrza. Z drugiej zaś sam klimat jest bardziej ostry, surowszy, co zapewnia swojego rodzaju trening dla śluzówek układu oddechowego, które stanowią pierwszą linię obrony układu immunologicznego – podkreśla dr Ewa Miśko-Wąsowska.

