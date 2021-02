Oto, co pracodawca może zrobić dla twojego zdrowia

Otyłość i choroby jej towarzyszące, niski poziom aktywności fizycznej oraz starzenie się – to istotne czynniki obniżające sprawność i wydajność pracowników, a także przyczyniające się do ich częstszych absencji. Dlatego eksperci apelują, aby aktywnie przeciwdziałać tym problemom i podpowiadają, jak to robić.