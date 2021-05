Spora część osób, która przebyła zawał serca, nadal cieszy się pełnym i aktywnym życiem. Ale powrót do normalności może zająć trochę czasu. Co można zrobić, by usprawnić ten proces? Istnieje szereg rzeczy, które można zrobić po przebytym zawale serca, aby poprawić swój stan zdrowia oraz samopoczucie.

Jak dojść do siebie po zawale serca?

Bądź w stałym kontakcie z lekarzem. Zapytaj o to, jak powinieneś się czuć przez następne tygodnie. Jakie sygnały powinny zaniepokoić? Na co zwrócić szczególną uwagę? Wszelkie wskazówki mogą być pomocne.

Dostosuj swoje leki. Poinformuj swojego lekarza o wszystkich zażywanych lekach, aby mógł dostosować dawki do nowych warunków. Otrzymasz również nowe leki, które będziesz musiał zażywać, aby zapobiec krzepnięciu krwi i rozszerzyć szerokość naczyń krwionośnych.

Kontynuuj przyjmowanie leków. W ciągu dwóch lat od ataku serca prawie co piąta osoba przestaje stosować się do zaleceń lekarza. To może być bardzo niebezpieczne posunięcie, nawet jeśli zaczynasz czuć się lepiej.

Zadaj kluczowe pytania przed opuszczeniem szpitala: Po jakim czasie muszę zgłosić się do kardiologa? Kiedy mogę wznowić aktywność fizyczną, na przykład jazdę na rowerze?

Zrezygnuj z papierosów. Badanie American Journal of Cardiology wykazało, że ci, którzy sięgają po papierosy po zawale serca, są trzy razy bardziej narażeni na śmierć w ciągu następnego roku niż pozostali.

Zaopatrz lodówkę w zdrowe pokarmy: owoce, warzywa, pełne ziarna, oliwę z oliwek, chude białka, nasiona i orzechy.

Ruszaj się zgodnie z zaleceniami lekarza. Krótkie spacery lub inna, regularna aktywność pomogą ci poczuć się lepiej.

Monitoruj swój nastrój. Możesz przechodzić przez trudne chwile po zawale serca. Dbaj o swój spokój, odpoczywaj.

Zapisz się na rehabilitację kardiologiczną. Badania pokazują pozytywny wpływ tego typu ćwiczeń na stan zdrowia pacjentów m.in. z chorobami serca.



Współpracuj z lekarzem i stosuj się do jego zaleceń.

Czytaj też:

Nagły skok ciśnienia – 7 niepokojących objawów. Nie ignoruj ich!