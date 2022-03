Sprawdź jakie produkty włączyć do diety, a jakich unikać, żeby ustrzec się infekcji intymnych

Śluzówka pochwy jest wrażliwa na uszkodzenia, łatwo też ulega przesuszeniu w wyniku stosowania nieprawidłowo dobranych kosmetyków do higieny intymnej i dlatego jest szczególnie podatna na różnego rodzaju zakażenia. Wyróżniamy dwa główne rodzaje infekcji intymnych u kobiet: zakażenia o podłożu bakteryjnym oraz grzybiczym. Może się też zdarzyć, że objawy wywołuje zakażenie mieszane, czyli o podłożu bakteryjnym i grzybiczym. Taka sytuacja wymaga każdorazowo konsultacji z ginekologiem. Nieleczone infekcje intymne mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, m.in. do infekcji pęcherza oraz nerek.

Jakie są objawy infekcji intymnej?

Do najczęściej wymienianych objawów należą:

upławy,

świąd,

pieczenie podczas oddawania moczu.

Jakie są przyczyny infekcji intymnych?

Jedną z najczęstszych przyczyn wystąpienia infekcji intymnych jest nieprawidłowa higiena. Ważne jest nie tylko stosowanie odpowiednich kosmetyków do mycia okolic intymnych, ale także prawidłowy sposób podmywania się. U wielu kobiet infekcje intymne związane są:

z przewlekłym stanem zapalnym,

stosowaniem niektórych środków piorących i zmiękczających tkaniny, a nawet zapachowego papieru toaletowego i wkładek higienicznych,

ogólnym stanem zdrowia, który wpływa zarówno na kondycję śluzówki pochwy, jak i funkcjonowanie układu immunologicznego.



Czy infekcje intymne mogą być skutkiem źle dobranej diety?

W zdecydowanej większości przypadków infekcja intymna jest skutkiem działania kilku czynników, najnowsze badania wskazują, że częstym powodem występowania infekcji intymnych jest nieodpowiednio skomponowanej dieta. Sprawdź, czego w twoim jadłospisie nie powinno zabraknąć, a czego powinieneś unikać.

Czosnek



Czosnek ma silne właściwości bakteriobójcze. Może pomóc w zwalczeniu infekcji wywołanych drożdżakami i bakteriami, pomaga w utrzymaniu poziomu pH pochwy w równowadze. Warto więc włączyć go do codziennego jadłospisu.



Szparagi



Jedzenie szparagów może zmieniać zapach wydzieliny z pochwy, ze względu na to, że jest to warzywo bogate w siarkę. Nie jedz więc szparagów tego dnia, kiedy planujesz intymną randkę.



Żurawina



Picie soku żurawinowego korzystnie wpływa na zachowanie prawidłowego pH pochwy, którego wartość powinna wynosić 4,5. Żurawina na również właściwości zapobiegające stanom zapalnym pęcherza. Można ją spożywać w naturalnej formie, ale też dostępna jest w postaci tabletek.



Jogurty typu greckiego



Jeden ze szczepów probiotyku zawartego w jogurcie, znany jako L. acidophilus, może pomóc w zapobieganiu zaburzenia równowagi pH pochwy, co ma wpływ na utrzymanie neutralnego zapachu pochwy. Wybieraj więc bez obawy jogurt jako zdrową przekąskę.



Cukier



Zrezygnuj z cukru! Jedzenie dużej ilości słodyczy może doprowadzić do infekcji pochwy drożdżakami.



Bataty



Bataty są warzywem nie tylko bogatym w białko, błonnik, witaminę A, witaminę C, mangan i potas, ale wykazują również silne właściwości przeciwzapalne. Są więc korzystne, bo zapobiegają infekcjom intymnym.



Alkohol



Picie alkoholu powoduje odwodnienie, ma również wpływ na zmniejszenie wydzieliny z pochwy. Częste picie napojów alkoholowych może doprowadzać więc do infekcji intymnych. Czytaj też:

Tych rzeczy nie ukrywaj przed ginekologiem. Musi znać prawdę