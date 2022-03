Dlaczego po jedzeniu boli cię żołądek? Poznaj 5 możliwych powodów

Ból żołądka pojawia się zwykle w nadbrzuszu, nad pępkiem. Mogą towarzyszyć mu skurcze brzucha, pieczenie, uczucie przelewania się w brzuchu czy gromadzenia gazów.

Ból żołądka należy do najczęściej odczuwanych dolegliwości bólowych

Ból żołądka może mieć różne przyczyny i nie jest łatwy do zdiagnozowania. Najczęściej jego przyczyną bywa niestrawność oraz podrażnienie błony śluzowej. Do obu tych przypadków dochodzi na skutek błędów dietetycznych, takich jak:

spożycie zbyt obfitego lub ciężkostrawnego posiłku,

nadmierne spożycie alkoholu,

spożycie potraw tłustych lub ostrych,

wypicie kawy na czczo,

spożycie zbyt dużej ilości słodyczy.

Picie ziół może złagodzić ból żołądka

W problemach żołądkowych może pomóc picie ziołowych naparów ziołowe:

z rumianku,

szałwii,

mięty, /uwaga: mięty nie powinny pić osoby cierpiące na chorobę wrzodową, bądź refluks żołądkowy/,

napar z korzenia imbiru,

napar z siemienia lnianego, który łagodzi podrażnioną śluzówkę.

Kiedy ból żołądka jest groźny?

Sporadycznym bólem brzucha po zjedzeniu posiłku nie ma się co przejmować. Sytuacja wygląda gorzej, gdy ból po zjedzeniu posiłku pojawia się każdego dnia. Ostry ból brzucha może wymagać natychmiastowej pomocy medycznej – podkreślają lekarze.

Poznaj 5 powodów, dla których żołądek może boleć po jedzeniu

Przejadanie się

Najczęstszą przyczyną bólu brzucha po posiłku jest przejadanie się. Średnio żołądek może pomieścić tylko około 1 lub 2 filiżanek jedzenia. Kiedy jemy więcej, żołądek rozszerza się, aby zrobić miejsce na dodatkowe jedzenie. To może prowadzić do dyskomfortu i bólu brzucha.



Zbyt szybkie jedzenie

Kiedy zbyt szybko jesz, wraz z kęsami jedzenia połykasz powietrze. Jedzenie wraz z powietrzem dociera do żołądka, co powoduje wzdęcia i gazy. Może to powodować uczucie dyskomfortu. Co więcej, może również zaburzać wchłanianie składników odżywczych.



Niestrawność



Nadmierne spożycie kawy, alkoholu, pikantnych potraw może prowadzić do niestrawności. Używki utrudniają prawidłowe trawienie pokarmu i mogą powodować wzdęcia i mdłości.



Kamienie żółciowe

Kamienie żółciowe to małe, twarde, krystaliczne złogi, które tworzą się w pęcherzyku żółciowym lub przewodzie żółciowym. Mogą zacząć odkładać się z powodu zbyt dużej ilości cholesterolu, nieprawidłowego funkcjonowania pęcherzyka żółciowego. Obecność kamieni żółciowych może powodować ból po posiłku, zwłaszcza jeśli jedzenie jest bogate w tłuszcz. Ból pęcherzyka żółciowego może również prowadzić do stanu zapalnego i wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.



Nietolerancje pokarmowe

Skurcze żołądka, biegunka i wymioty są również charakterystycznymi objawami nietolerancji pokarmowych. Organizm nie jest w stanie trawić niektórych składników z pożywienia i gdy są spożywane, wywołują reakcję, która powoduje szereg problemów związanych z żołądkiem. Nietolerancja pokarmowa może wywoływać stany chorobowe i wymagać pomocy lekarskiej.Czytaj też:

