Dlaczego niektórzy nie zachorują nigdy na COVID–19? Znane są przyczyny

Niektóre osoby twierdzą, że nie chorowały na COVID-19, a w rzeczywistości mogły przejść chorobę bezobjawowo. Zdarza się, że objawy zakażenia koronawirusem są mylone z przeziębieniem lub grypą, zwłaszcza jeśli nie wystąpiły charakterystyczne dla tej choroby objawy utraty węchu oraz słuchu – tłumaczą badacze.

Brak testów

Ci, którzy regularnie nie wykonywali testów przeciw COVID-19 nie mogą być pewni, że nie zostali zakażeni. Niektóre firmy testowały regularnie swoich pracownikach i tylko w takich przypadkach można mówić, że te osoby nie były zakażone.

Uwarunkowania genetyczne

Do tej pory nie zostały przeprowadzone badania, co dzieje się w organizmach osób, które nie chorowały na COVID–19. Istnieje hipoteza, że te mogą decydować o tym uwarunkowania genetyczne. Niektórzy mogą zarazić się koronawirusem, ale nie będzie miało to wpływu na ich komórki. Może to oznaczać, że COVID–19 nie będzie się u nich rozwijał – tłumaczą specjaliści.

Fałszywy wynik testu

Wyniki testów mogą dawać czasami fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne wyniki. Należy założyć, że istnieje pewien margines błędu. Jak wskazują badania, miliony osób mogły więc otrzymać błędną diagnozę. Mogli więc przejść c bezobjawowo chorobę, nie zdając sobie z tego sprawy.

Silny układ odpornościowy

O tym, że u niektóre osoby nie zaraziły się koronawirusem lub nie wystąpiły u nich objawy choroby, świadczy, zdaniem badaczy, silny układ odpornościowy.

„Może to zależeć od ich genetyki. Zasadniczo jednak wszystko zależy od ich układu odpornościowego, który musi być wyjątkowo silny. Wpływ na to ma między innymi odpowiedni poziom witaminy D oraz witaminy C w organizmie oraz mała ilość stresu w życiu” – uważa dr Dr Tara Hurst, z Birmingham City University.

Omikron BA.5 - najczęściej występujące objawy

Zakażenie mutacją Omikron daje najczęściej objawy przeziębienia. Do najczęstszych objawów należy:

katar,

kaszel,

zatkany nos,

ból głowy,

drapanie i ból gardła,

zmęczenie.



