Spójrz w lustro! Tę chorobę możesz wyczytać z oczu

Naczynia krwionośne umiejscowione w oku są bardzo wrażliwe na zmiany ciśnienia krwi. Jeśli ciśnienie krwi jest zbyt wysokie, mogą ulec uszkodzeniu. Wysokie ciśnienie krwi może powodować też gromadzenie się płynu pod siatkówką, co może również wpływać na zdrowie oka.

Objawy nadciśnienia, które można wyczytać z oczu

Jeśli zauważysz w oku pęknięte naczynka krwionośne, może to wskazywać, że ciśnienie krwi w twoim organizmie jest zbyt wysokie. Badanie u okulisty pozwoli zmierzyć średnicę naczyń krwionośnych, aby dokładnie określić, czy dana osoba jest chora na nadciśnienie. Na zdjęciu siatkówki, oznaki wysokiego ciśnienia krwi będą widoczne w czerwonych obszarach krwotoku w oczach. Jest to ważne, bo zmiany można wykryć na wczesnym etapie, zanim pojawią się typowe dla tej choroby objawy.

Nadciśnienie nie pojawia się nagle

Nadciśnienie to choroba, która rozwija się latami, w wyniku niezdrowego stylu życia, nieodpowiedniej diety lub zbyt małej dawki aktywności fizycznej. Do nadciśnienia przyczynia się także spożywanie używek – palenie papierosów oraz picie alkoholu w nadmiernych ilościach. Może mieć też podłoże genetyczne.

Nadciśnienie może towarzyszyć innym chorobom

Nadciśnienie często współtowarzyszy innym chorobom, takim jak cukrzyca czy choroby nerek. Nieleczone może zwiększać ryzyko chorób serca, w tym zawałów serca i niewydolności serca, udaru mózgu, otępienia naczyniowego, a także powodować problemy z oczami.

Objawy choroby

Nadciśnienie w początkowych fazach nie daje charakterystycznych objawów i wiele osób nawet nie zauważa tego problemu. Jednak wśród często spotykanych objawów występuje:

kołatanie serca,

uderzenia gorąca,

wzmożona potliwość,

zaczerwienienie na twarzy,

bóle głowy,

duszności,

kłucie lub uczucie rozrywania w klatce piersiowej.

Dieta na nadciśnienie

Nie istnieje jedna specyficzna dieta dla osób z nadciśnieniem. Warto jednak postawić na znaczne ograniczenie spożycia soli i unikanie dodawania jej do posiłków. Należy przy tym pić dużo wody – optymalnie 2 l dziennie – by nie dopuszczać do zaburzeń pracy nerek. Dietetycy doradzają ograniczenie produktów zawierających tłuszcze nasycone oraz tzw. tłuszcze trans, które przyczyniają się do odkładania blaszek miażdżycowych, podwyższają poziom cholesterolu, a w konsekwencji mają również wpływ na ciśnienie krwi. Oprócz diety korzystnie na obniżenie ciśnienia wpływa umiarkowany ruch, ćwiczenia, nawet zwykłe spacery.

