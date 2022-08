Czy cukrzyk może uprawiać sport? Lekarze rozwiewają wątpliwości

Jak wskazują badania, w Polsce jest ok. 200 tys. pacjentów z cukrzycą typu 1 i prawie 3 mln osób z cukrzycą typu 2, z tego kilkaset tysięcy stosuje intensywną insulinoterapię. Lekarze zachęcają pacjentów do uprawiania sportu.

Aktywność fizyczna jest wskazana dla diabetyków

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wskazują, że aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem leczenia praktycznie każdego typu cukrzycy, w każdym wieku. Zwłaszcza osoby młodsze, poniżej 65 roku życia, powinny być zachęcane do dużej aktywności i uprawiania sportu.

„Każdy, kto daje radę, odnosi sukces, a ma cukrzycę typu 1, jest przykładem dla wszystkich innych diabetyków. Kiedyś dziecko słyszało od lekarza, że zakazuje mu uprawiać sport. Dzisiaj lekarze do tego wręcz zachęcają. Właściwie naszym celem jako osób leczących jest to, żeby pacjenci przeżyli normalne życie” – powiedział w wywiadzie dla Rynku Zdrowia prof. Maciej Małecki, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJCM.

Wyczynowe uprawianie sportu przez diabetyków

Członkiem drużyny Novo Nordisk Team jest chory na cukrzycę Mateusz Rudyk, kolarz torowy, medalista mistrzostw świata i Europy, jeden z najlepszych sprinterów na świecie, któremu, jak wspomina, odradzano profesjonalne kolarstwo.

„Pukano się w czoło. Słyszałem: chcesz jechać 6 godzin na rowerze? Jeść tylko żele energetyczne? Nie zjesz obiadu? Nie wstrzykniesz insuliny? – mówi w wywiadzie dla Rynku Zdrowia Mateusz Rudyk, kolarz torowy.

Poziom cukru pod kontrolą

Jednym z wyzwań, jakie stoją przed osobami z cukrzycą uprawiającymi sport, jest wyrównywanie poziomu cukru. Dotyczy to tym bardziej osób zawodowo uprawiających sport. W dzisiejszych czasach insulinę można sobie podać nawet podczas wyścigu. Dużym ułatwieniem dla diabetyków są pompy insulinowe, które ułatwiają podanie insuliny – wskazują sportowcy.

„Jest większe ryzyko niedocukrzenia albo wysokiego poziomu cukru, kwasicy ketonowej. Tu rozwiązaniem jest indywidualna edukacja. Kiedy pacjent przychodzi do mnie i chce specjalizować się w jakiejś dyscyplinie sportu, to staramy się znaleźć nić porozumienia. To pacjent jest ekspertem w swojej cukrzycy” – powiedział w wywiadzie dla Rynku Zdrowia dr Bartłomiej Matejko, adiunkt Katedry Chorób Metabolicznych UJCM.

Czytaj też:

Słodki smak wody w ustach? Test „szklanki wody” wskaże, czy jesteś chory