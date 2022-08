Za wysoki poziom cukru we krwi? Sprawdź, jakie sygnały wysyła ci organizm

Zbyt wysoki poziom cukru we krwi określany jest jako hiperglikemia, inaczej przecukrzenie. Objawy hiperglikemii uzależnione są od tego jak bardzo cukier przekroczył normę. Im cukier jest wyższy, tym intensywniej odczuwamy nieprzyjemne symptomy.

Parametry podwyższonego poziomu glukozy

Gdy poziom glukozy we krwi osiągnie wartość 100–126 mg/dl stwierdza się nieprawidłową glikemię. Utrzymywanie się poziomu glukozy na czczo na poziomie powyżej 126 mg/dl jest objawem cukrzycy. Choroba wymaga natychmiastowego leczenia, bo w przeciwnym wypadku dojdzie do uszkodzenia organów.

Czerwone flagi

Pierwsze znaki ostrzegawcze, tzw. czerwone flagi pojawiają się gdy poziom cukru w organizmie wzrasta. Należą do nich: nadmierne pragnienie, oddawanie dużej ilości moczu, ogólne osłabienie oraz infekcje układu moczowo–płciowego.

Nadmierne pragnienie i częste oddawanie moczu

Zaniepokojenie powinno wzbudzić ciągłe pragnienie i częste oddawanie moczu. Osoba, u której poziom cukru we krwi wzrasta, zaczyna odczuwać większe pragnienie i częściej oddaje mocz, szczególnie w nocy. Dzieje się tak dlatego, że nerki nie są w stanie filtrować nadmiaru cukru we krwi.

Sprawdź, jakie jeszcze są objawy

Pogorszenie widzenia

Podwyższony poziom cukru działa jak toksyna, prowadzi do uszkodzenia nerwów i drobnych naczyń krwionośnych oka, które dostarczają krew do siatkówki oka. W wyniku zniszczenia naczyń krwionośnych oka następują krwotoki. Pozbawienie dopływu krwi do oka prowadzi do pogorszenia wzroku, aż do ślepoty włącznie.



Chudnięcie

U osób z utrzymującymi się dużymi stężeniami glukozy we krwi może nastąpić samoistne zmniejszenie masy ciała, które jest wynikiem braku insuliny. Glukoza nie jest wprowadzana do komórek organizmu i nie jest wykorzystywana jako materiał energetyczny.



Drętwienie nóg

Wzrost poziomu cukru we krwi powoduje uszkodzenie nerwów określane również jako neuropatia. Niepokojącym sygnałem jest drętwienie lub mrowienie w palcach, stopach i dłoniach.



Zmęczenie

Nadmiar cukru we krwi powoduje zmęczenie. Wynika to m.in. z faktu, że organizm nie potrafi wykorzystać go jako źródła energii. Sprawę pogarsza nocne wstawanie do toalety i przerywanie spokojnego snu.



Infekcje intymne



Wysoki poziom cukru we krwi powoduje, że komórki nabłonka wyściełającego pochwę i srom są bardziej podatne na przyleganie i wzrost grzybów, najczęściej drożdżaków. Pod wpływem wysokiego poziomu cukru drożdżaki szybko się namnażają i wywołują infekcje intymne. Jeśli poziom glukozy nie zostanie wyrównany, infekcje będą wciąż nawracać i będą wyjątkowo dokuczliwe. Czytaj też:

