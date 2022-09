Co to jest zespół autobrowaru? Uważaj, zwłaszcza gdy prowadzisz samochód

Zespół autorowaru (autobrewery syndrome) przypomina stan upojenia alkoholowego. Lekarze ostrzegają, że może mieć przykre, a nawet tragiczne konsekwencje dla zdrowia. Co zaskakujące, nie pojawia się po wypiciu piwa ani innego alkoholu. Sprawdź, co go powoduje i jak się objawia.

Lekarze alarmują, że coraz więcej osób skarży się na wzdęcia, bóle brzuch i biegunki. Częstą, chociaż nie jedyną przyczyną tych dolegliwości może być zespół rozrostu bakteryjnego jelit, z angielskiego SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth). W jelicie cienkim pojawiają się nietypowe bakterie, których jest więcej niż w przypadku prawidłowego stanu fizjologicznego. Czasami za rozwój SIBO odpowiadają także grzyby – mówi w rozmowie z WP abcZdrowie gastrolog dr Tadeusz Tacikowski. Zespół autobrowaru to rzadki objawy SIBO Jednym z zaskakujących objawów SIBO, jest tzw. zespół autobrowaru, czyli zespół fermentacji jelitowej. Gatunkami mikroorganizmów powiązanych z produkcją etanolu są m.in. Kliebsiella pneumoniae, Candida albicsns czy Candida galbrata. Bakterie i grzyby przekształcają węglowodany w etanol, co sprawia, że objawy chorobowe przypominają stan upojenia alkoholowego. Najczęstsze objawy to: niewyraźna mowa,

trudności z poruszaniem się,

odurzenie,

dezorientacja,

depresja. Zespół autobrowaru nie jest związany z piciem piwa Objawy tego zespołu przypominają stan upojenia alkoholowego, nie są jednak związane ze spożywaniem alkoholu. Pojawiają się przede wszystkim po spożyciu węglowodanów prostych, do których należą m.in. słodycze, ciasta, słone przekąski i biały cukier. „Dość głośną sprawą była sprawa o prowadzenie samochodu po kielichu – prowadzący zarzekał się, że jest abstynentem, a badania we krwi wykazały śladowe ilości etanolu. Okazało się, że przyczyną był zespół autobrowaru. A etanol wyprodukowały milusińskie bakterie i drożdże po zjedzeniu przez kierowcę… słodyczy" – pisze w mediach społecznościowych prof. Ewa Stachowska, z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Diagnoza W celu zdiagnozowania SIBO wykonuje się testy oddechowe z laktulozą. Badana jest ilość wodoru i metanu w wydychanym powietrzu i jeśli przekroczone są normy, wskazuje to na zespół rozrostu bakteryjnego jelit. Jeśli za zaburzenie odpowiadają grzyby, wówczas pacjent odczuwa zmęczenie, osłabienie, a nawet stany depresyjne – wskazują specjaliści. Czytaj też:

