Reaktywacja wietrznej ospy: półpasiec oczny. Sprawdź, jakie są objawy choroby

Na skutek reaktywacji wirusa wietrznej ospy (VZV) może dojść do rozwinięcia się wirusa półpaśca. Jeśli wirus przemieści się do nerwu trójdzielnego, rozwija się półpasiec oczny. To choroba, której nie można lekceważyć, bo może prowadzić do uszkodzenia oczu – przestrzegają specjaliści. Jak się objawia?

Jeśli chorowałeś na wietrzną ospę, w twoim ciele, w tzw. zwojach korzonków brzusznych, uśpiony jest wirus półpaśca. Wirus namnaża się i przemieszcza wzdłuż nerwów, docierając do skóry. Najczęściej zmiany pojawiają się w obrębie tułowia. Jeśli jednak przemieści się do nerwu trójdzielnego, rozwinie się półpasiec oczny. Objawy półpaśca ocznego Przed wystąpieniem objawów choroby u chorych pojawia się gorączka, ból głowy, ogólne zmęczenie oraz bóle kostno-stawowe. Wirus wywołuje stan zapalny w okolicach nerwu oraz tkanek, co uwidacznia się w okolicy nadoczodołowej, powiekach oraz czole. Do najczęściej występujących objawów należą: ból twarzy w okolicy oka po jednej stronie twarzy,

nadwrażliwość na dotyk,

mrowienie oraz pieczenie twarzy i oka,

wysypka z pęcherzami wypełnionymi płynem surowiczym,

łzawienie,



obrzęk powieki,

nadwrażliwość na światło,

zaczerwienienie. Czy można zarazić się półpaścem? Półpasiec jest mniej zakaźny niż ospa wietrzna. Można się nim zarazić przez kontakt ze zmianami skórnymi osoby chorej. Zarażenie wirusem VZV od osoby z półpaścem może spowodować rozwinięcie się ospy wietrznej u osoby, która nie chorowała jeszcze na tę chorobę. U tych, którzy już przechodzili chorobę, ryzyko ponownego zachorowania jest niewielkie. Leczenie Półpaśca leczy się lekami przeciwwirusowymi. W przypadku półpaśca ocznego konieczna jest konsultacja z okulistą, który dokonuje pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego i decyduje o konieczności podania sterydu. Jeśli dojdzie do nadkażenia bakteryjnego, konieczne jest też wdrożenie antybiotyku. By złagodzić objawy związane z pieczeniem i swędzeniem oka, zalecane jest przyjmowanie "sztucznych łez" w kroplach. Leczenie półpaśca ocznego trwa zazwyczaj 7-10 dni, a im szybciej zostanie wdrożone, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia groźnych powikłań. Powikłania Ból i mrowienie twarzy mogą utrzymywać się jeszcze wiele miesięcy po zakończeniu leczenia. Jest to związane z uszkodzeniem nerwów w przebiegu choroby. Do najczęstszych powikłań po chorobie zalicza się: zapalenie spojówek,

zapalenie rogówki oka,

zapalenie nerwu wzrokowego.

