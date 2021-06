Kiedy serce bije zbyt szybko... Czym jest tachykardia i jakie są jej przyczyny?

O prawidłowej pracy serca świadczy jego miarowy rytm. Częstoskurcz może wskazywać na problemy kardiologiczne, jednak zwykle związany jest z działaniem czynników fizjologicznych. Wówczas mamy do czynienia z tzw. częstoskurczem zatokowym, który odczuwamy podczas silnych emocji.

Kiedy serce bije zbyt szybko…

Każdy z nas odczuwa czasami szybkie bicie serca. Ma to związek z naszymi emocjami i wysiłkiem fizycznym, jednak w takich przypadkach, nie musimy się martwić. Jeżeli serce zaczyna bić zbyt szybko bez wyraźnej przyczyny, to trzeba skonsultować się z kardiologiem, który zdiagnozuje przyczynę nieprawidłowości oraz wdroży odpowiednie leczenie.

Tachykardia może wystąpić u osób w różnym wieku. Bardzo często jest jednym ze skutków ubocznych przewlekłego stresu, który niszczy nasze zdrowie i prowadzi do rozwoju mniej oraz bardziej poważnych schorzeń. Z częstoskurczem mamy do czynienia, gdy serce wykonuje więcej niż 100 uderzeń na minutę. Czujemy wówczas, jakby miało wyskoczyć z naszej klatki piersiowej. Tachykardia nie objawia się jedynie szybkim biciem serca, bo towarzyszą jej także inne objawy.

Tachykardia – co to jest?

Tachykardia to jedno z zaburzeń rytmu serca, które występują u osób w każdym wieku. Pojawia się u dzieci, dorosłych, a także seniorów. Jeżeli jej podłożem są zmiany fizjologiczne, to mamy do czynienia z tachykardią zatokową. Za jej wystąpienie odpowiedzialny jest węzeł zatokowy. Zaburzenie to nie jest groźne dla zdrowia i pojawia się np. z powodu ekscytacji, lęku i wysiłku fizycznego. Każdy z nas odczuwał bardzo szybkie bicie serca przed ważnymi egzaminami, spotkaniem z ukochaną osobą lub w sytuacjach zagrożenia – to właśnie niegroźna, szybko mijająca tachykardia zatokowa.

Tachykardia zatokowa, choć jest naturalnym skutkiem emocji, może przerodzić się w chorobę. Następstwem życia w ciągłym napięciu oraz przewlekłego stresu mogą być zaburzenia lękowe, które objawiają się m.in. tachykardią. Nerwica serca staje się coraz powszechniejszą dolegliwością o podłożu psychicznym i wymaga leczenia.

Rodzaje tachykardii

Wyróżniamy kilka rodzajów tachykardii. Tachykardia nadkomorowa i tachykardia komorowa nie są związane z fizjologiczną reakcją organizmu na różne bodźce. Tachykardię nadkomorową wywołuje nadmierne migotanie przedsionków serca. Stan ten może być wstępem do poważnych problemów kardiologicznych o rozmaitym podłożu. Tachykardia komorowa wywoływana jest przez nieprawidłową pracę komór mięśnia sercowego. Może doprowadzić do migotania komór, co świadczy o tzw. zapaści, której skutkiem jest zatrzymanie krążenia.

Tachykardia – przyczyny

Przyczyną tachykardii mogą być zarówno naturalne reakcje organizmu, jak i schorzenia. Tachykardia zatokowa wywoływana jest przez m.in.:

emocje,

przewlekły stres,

wysiłek fizyczny,

używki (alkohol, papierosy, narkotyki),

nadmiar spożywanej kofeiny,

udar cieplny,

spożywanie napojów energetycznych,

odwodnienie organizmu.

Tachykardia być także związana z nadmiernym przeciążeniem organizmu oddziaływaniem zewnętrznych bodźców, co prowadzi do rozwoju nerwicy serca. Bezpośrednią przyczyną tachykardii zatokowej jest działanie katecholamin. To organiczne związki, które są pochodną ważnego dla zdrowia aminokwasu, czyli tyrozyny. Wydzielane są na skutek odczuwania emocji oraz aktywności fizycznej. Objawy współtowarzyszące tachykardii to m.in.:

mroczki przed oczami,

zawroty głowy,

silny niepokój.

Tachykardia nadkomorowa i komorowa to bardziej złożone schorzenia, które mają bezpośredni związek z chorobami ogólnoustrojowymi oraz oddziaływaniem na organizm różnych czynników. Mogą być skutkiem zaburzeń hormonalnych, niedożywienia, występujących wad serca, zmian w mięśniu sercowym, które związane są z przebytym zawałem. Częstoskurcz bywa też związany z przyjęciem zbyt dużej dawki leków, zatruciem organizmu toksycznymi substancjami np. składnikami dopalaczy oraz ogólną złą kondycją układu sercowo-naczyniowego.