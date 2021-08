Co jeść i pić, by obniżyć ciśnienie? Pomóc może 6 produktów dobrych dla serca i jelit

Badacze z Queen's University w Belfaście oraz Kiels University w Niemczech na łamach rekomendowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne czasopisma „Hypertension” udowodnili, że produkty bogate we flawonoidy mogą mieć pozytywny wpływ na ciśnienie, a na dodatek działają dobrze na serce i jelita.

Naukowcy zapewniają, że po raz pierwszy udało się wykazać, że drobnoustroje wchodzące w skład mikroflory bakteryjnej podczas rozkładania flawonoidów obecnych w niektórych pokarmach lub napojach doprowadzają do wyraźnego obniżenia ciśnienia skurczowego krwi.

Czym są flawonoidy i dlaczego warto spożywać pokarmy, w których się znajdują?

Flawonoidy to naturalnie występujące w roślinach związki bioaktywne, a większość z nich odpowiada za nadawanie konkretnych barw owoców lub warzyw, a także chroni ich skórkę przed promieniowaniem UV lub atakami różnych patogenów.

Ze względu na silne właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i detoksykujące dzięki częstemu spożywaniu pokarmów zawierających największe ilości flawonoidów można odnieść szereg korzyści zdrowotnych – zwłaszcza dla naszego serca i jelit – co potwierdzono w badaniach, w których wzięły udział 904 osoby w wieku od 25 do 82 lat.

„Mikrobiom jelitowy odgrywa kluczową rolę w metabolizmie flawonoidów, dzięki czemu chroni przed niedokrwieniem mięśnia sercowego. Nasze badanie dostarcza dowodów sugerujących, że dzięki prostym zmianom w codziennej diecie można obniżyć ciśnienie krwi” – zapewnia prof. Aedin Cassidy z Queen's University w Belfaście, jeden z autorów nowej publikacji na ten temat.

Co zatem jeść i pić, by obniżyć ciśnienie, a także usprawnić funkcjonowanie serca i jelit? Nowe wyniki badań mogą niektórych zaskoczyć.

6 produktów, które obniżają ciśnienie i mają dobry wpływ na serce oraz jelita

Czerwone wino



Niecałe 3 kieliszki czerwonego wina tygodniowo (o pojemności około 125 ml) mogą pomóc nam obniżyć ciśnienie krwi o 3,7 mm Hg. Naukowcy szacują, że w 15 proc. ma to związek z tym, w jaki sposób flawonoidy zawarte w tym trunku wpływają na mikrobiom jelitowy.



Jabłka



Korzystnie na ciśnienie krwi, a także serce i jelita może także wpływać jedzenie jabłek. Zawarte w nich pektyny poprawiają perystaltykę jelit. Dzięki potasowi i flawonoidom mogą chronić przed nadciśnieniem oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza zawałem) oraz chorobami układu krążenia (np. miażdżycą – głównie przez to, że obniżają poziom cholesterolu).

Najlepiej jeść je razem ze skórką (ponieważ jest w niej aż 5 razy więcej flawonoidów niż w miąższu) i nie przesadzać z ich ilością – wystarczy jedno dziennie (ze względu na zawartą w nich fruktozę).



Jagody



Jeśli chcemy zapobiec nadciśnieniu, codziennie powinniśmy pozwolić sobie na to, by zjeść garść jagód – przekonują naukowcy. Badacze obliczyli, że każdego dnia warto jeść około 130 g tych owoców, by odnieść największe korzyści dla naszego serca i jelit.



Gruszki



Zawarty w nich glutation obniża ciśnienie krwi i obniża ryzyko udaru mózgu. W średniej wielkości gruszce może być też aż 200 mg potasu, który ma wpływ na prawidłową pracę mięśni (zwłaszcza mięśnia sercowego), a także obniża ciśnienie krwi.

Warto zdawać sobie sprawę także z tego, że jest w nich jod, który odpowiada m.in. za prawidłowe działanie tarczycy oraz bor ułatwiający koncentrację i wspomagający pracę szarych komórek. Dzięki sporej zawartości pektyn, które nabierają objętości i sprawiają, że długo jesteśmy syci, łatwiej zadbać o szczupłą sylwetkę.



Herbata – zwłaszcza z cynamonem



W obniżeniu ciśnienia może pomóc nam także herbata. Najlepiej nadciśnieniu przeciwdziała zielona herbata, ale badania potwierdzają, że codzienne spożywanie od 3 do 5 filiżanek czarnej herbaty także może wpływać korzystnie na obniżenie stężenia lipidów, które zwykle jest podwyższone u nadciśnieniowców.

Jeśli do naparu dodamy szczyptę cynamonu, łatwiej będzie nam przy okazji zadbać o obniżenie poziomu cukru we krwi.



Gorzka czekolada



Nie więcej niż 25 g gorzkiej czekolady dziennie może wpływać pozytywnie na poziom ciśnienia krwi. Dzięki wysokiej zawartości cennych flawonoidów niewielkie ilości tego smakołyku mogą chronić przed nadciśnieniem.

Gorzka czekolada na dodatek ma właściwości hipotensyjne i sprzyja obniżeniu poziomu „złego” cholesterolu (frakcji LDL), a także ułatwia walkę z miażdżycą i insulinoopornością.Czytaj też:

