Zmierz ciśnienie po wstaniu z łóżka. Może grozić ci poważna choroba

Skórczowe ciśnienie krwi, czyli jego górna wartość, zwykle jest nieznacznie obniżone rano, po wstaniu z łóżka. Jeśli natomiast wzrasta, może to wskazywać na zaburzenia w układzie sercowo – naczyniowym. Ich konsekwencją mogą być poważne choroby, w tym zawał serca.

Na czym polegało badanie?

Badanie prowadzono we Włoszech od 1990 roku. Obejmowało dorosłych w wieku 18 – 45 lat z nieleczonym nadciśnieniem w stadium 1. Nadciśnienie w stadium 1 zdefiniowano jako skurczowe ciśnienie krwi 140-159 mm Hg i / lub rozkurczowe BP 90-100 mm Hg. Żaden z uczestników badania nie przyjmował leków obniżających ciśnienie krwi przed badaniem, osoby te nie miały również chorób współistniejących, takich jak cukrzyca, zaburzenie czynności nerek czy inne choroby sercowo – naczyniowe. Badanie polegało na wykonywaniu serii sześciu pomiarów ciśnienia krwi dla każdego uczestnika w różnych pozycjach fizycznych, w tym podczas leżenia i wstawania.

Jakie wyniki uzyskano w badaniu?

Podczas średnio 17– letniej obserwacji u badanych pacjentów, u których pojawił się najwyższy wzrost ciśnienia skórczowego (ok 10 proc.), po wstaniu z łóżka, wystąpiło ponad sto poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Najczęstszymi były ból w klatce piersiowej związany z sercem i zawał serca.

Okazało się, że osoby w grupie z najwyższym 10 proc. wzrostem ciśnienia krwi:

były prawie dwa razy bardziej narażone na wystąpienie poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego niż inni uczestnicy,

częściej były palaczami (32 proc.),

ich poziom aktywności fizycznej był porównywalny z pozostałymi uczestnikami badania, nie były też bardziej narażone na nadwagę lub otyłość,

miały korzystniejszy poziom cholesterolu (niższy cholesterol całkowity i wyższy cholesterol LDL).

Wyniki badania zostały opublikowane w amerykańskim czasopiśmie naukowym „American Heart Association Hypertension".

„Wyniki badania potwierdziły naszą początkową hipotezę – wyraźny wzrost ciśnienia krwi po wstaniu z łóżka może być prognostycznie ważny u młodych ludzi z wysokim ciśnieniem krwi. Byliśmy zaskoczeni, że nawet stosunkowo niewielki wzrost ciśnienia krwi (6-7 mm Hg) po wstaniu z łóżka ma wpływ na poważne zdarzenia sercowe w dłuższej perspektywie" – powiedział prof. Paolo Palatini, autor badania z Uniwersytu w Padwie we Włoszech.

Co to jest ciśnienie krwi?

Ciśnienie krwi to siła wywierana przez krew na ściany tętnic, gdy przez nie przepływa. Kiedy ciśnienie to osiągnie wysoki poziom, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym niewydolności serca, utraty wzroku, udaru i choroby nerek.

Przyjmuje się, że prawidłowe ciśnienie krwi powinno wynosić 120/80 mmHg, jednak wartości te zmieniają się np. podczas snu i aktywności fizycznej, co nie świadczy o problemach ze zdrowiem.

Czytaj też:

Kardiomiopatia, czyli „serce złamane stresem”. Chorobę poprzedzają silne emocje