Od maja flozyny – leki na niewydolność serca będą refundowane. To przełom w terapii – mówią lekarze

Niewydolność serca to choroba, która upośledza prawidłowe funkcjonowanie serca i zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi, na które ma zapotrzebowanie organizm. Aż w 70 proc. przyczyną jest przebyty zawał serca. Nie jest to jednak jedyna możliwa przyczyna. Wśród czynników wywołujących chorobę wymienia się również: nadużywanie alkoholu, nadciśnienie tętnicze, wady zastawek serca, pierwotne choroby serca czy zaburzenia rytmu serca.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia

W Dzienniku Ustaw Ministerstwa Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r. Zgodnie z projektem obwieszczenia z początkiem nowego miesiąca pacjenci z niewydolnością serca uzyskają szerszy dostęp do dwóch terapii: dapagliflozyny i empagliflozyny, które dotychczas pozostawały dostępne na polskim rynku, jednak nie były refundowane.

Dostępność i skuteczność terapii

Do tej pory możliwości terapii flozynami były mocno ograniczone. Dzięki refundacji dostęp do nich będzie miał każdy chory. To terapia ratująca w wielu przypadkach życie – wskazują lekarze. Wyniki badań klinicznych potwierdzają bardzo dobre efekty leczenia flozynami, w tym poprawę stanu klinicznego i samopoczucia pacjenta, którą osiąga się w ciągu kilku dni, tygodni, a nie miesięcy, jak w przypadku terapii starszych generacji. Lekarze podkreślają również, że dzięki zastosowaniu terapii flozynami, w wielu przypadkach, chorzy będą mogli uniknąć hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca, co nie tylko pogarsza rokowania w leczeniu, ale jest też kosztowne z punktu widzenia budżetu opieki zdrowotnej.

„Niewydolność serca to schorzenie szczególne, w Polsce choruje nawet 1,2 mln osób, stale postępujące i, niestety, nieuleczalne. Dlatego każda możliwość przedłużenia życia pacjentom z niewydolnością serca i poprawy jakości ich codziennego funkcjonowania jest nie do przecenienia” – mówi Agnieszka Wołczenko, prezes Stowarzyszenia EcoSerce.

Dzięki terapii flozynami pacjenci chorzy na niewydolność serca będą żyć dłużej

Najnowsze badania wskazują, że przy zastosowaniu najbardziej efektywnej terapii, opartej o działaniu flozyn u pacjenta w wieku 55 lat życie ma szansę wydłużyć się o 6,3 lat, dla pacjenta w wieku 65 lat o 4,4 lata, w stosunku do osób leczonych konwencjonalną metodą.

Czytaj też:

Pojawia się nagle u pozornie zdrowych osób. Wymaga pilnej konsultacji z kardiologiem