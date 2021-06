Zastrzał – bolesne, ropne zapalenie palca. Jak je leczyć?

Zastrzał to bolesny stan zapalny, który powoduje ogromny dyskomfort i może ograniczać poruszanie ręką. Najczęściej powstaje w wyniku urazu i nie należy go lekceważyć, bo nieleczony stan zapalny może spowodować poważne konsekwencje zdrowotne. Jak należy postępować, gdy zrobi nam się zastrzał?

Czym jest zastrzał?

Zastrzał to stan zapalny, który najczęściej powstaje w obrębie rąk. Obejmuje palce, okolice paznokci, czasem wewnętrzne strony dłoni. Rzadko występuje w innych miejscach. Pod wpływem urazu pod skórą gromadzi się ropna treść, a miejsce staje się obrzęknięte i bolesne. Może utrudnić codzienne funkcjonowanie i sprawić, że chory będzie miał problem z chwyceniem przedmiotu w dłoń.

Przyczyny

Zastrzał najczęściej powstaje na skutek ukłucia skóry brudnym przedmiotem, uderzenia, przygniecenia paznokcia albo nieprawidłowej pielęgnacji. Gdy paznokcie obcinane są zbyt krótko albo wycinane zbyt głęboko, może to spowodować powstanie zastrzału. Często stan zapalny towarzyszy również wrastającym paznokciom.

Jak rozpoznać stan zapalny?

Zastrzał można łatwo rozpoznać. W miejscu, w którym zbyt mocno wycięliśmy paznokieć lub w którym doszło do urazu paznokcia (np. przygniecenia go cięższym przedmiotem lub uderzenia nim w ścianę czy mebel), pojawia się zaczerwienienie. Stopniowo dołączają również dolegliwości bólowe, miejsce staje się obrzęknięte i tkliwe.

Pod zaczerwienieniem możemy zaobserwować ropną treść. Najczęściej przypomina ona mały zbiornik wypełniony płynem. Ból staje się coraz silniejszy, często ma charakter pulsujący.

Rodzaje stanu zapalnego

Zastrzał dzieli się na kilka rodzajów, które różnią się między sobą nie tylko ze względu na położenie w obrębie skóry, ale również na głębokość stanu zapalnego. Z niektórymi rodzajami zastrzału poradzimy sobie domowymi sposobami, inne wymagają pomocy lekarskiej.

Wyróżnia się zastrzał:

podpaznokciowy

skórny

podskórny

ścięgnisty

kostny

stawowy

Domowe sposoby

W przypadku niedużego urazu, leczenie możemy rozpocząć od domowych metod. Warto zrobić ciepły okład z sody i przyłożyć go do bolesnego miejsca. Soda wyciągnie ropną treść i zmniejszy obrzęk.

Sodę można zastąpić także naparem z szałwii, który zadziała przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie albo naparem z rumianku. Do robienia okładów poleca się także babkę lancetowatą.

Po zastosowaniu okładu, gdy skóra wyschnie, dobrze jest posmarować ją maścią ichtiolową, która pomoże usunąć ropę. Takie leczenie powinno szybko i skutecznie zwalczyć niewielki stan zapalny.

Gdy domowe sposoby nie pomagają

Jeśli okłady nie przynoszą poprawy, a dolegliwości bólowe nasilają się, trzeba wybrać się do lekarza. Specjalista oceni rozmiar zastrzału i jego głębokość, a następnie przepisze maść z antybiotykiem, która powinna zlikwidować stan zapalny.

Gdy zmiana jest duża, konieczne może okazać się wycięcie chorej tkanki. Wtedy trzeba udać się do chirurga, który w znieczuleniu miejscowym usunie ropną treść i założy szwy.

Powikłania

Zastrzału nie należy lekceważyć, bo nieleczony może doprowadzić do ropowicy. To poważny stan zapalny skóry, który obejmuje wiele warstw skóry, ma charakter rozlany i może prowadzić nawet do amputacji dłoni.

Warto pamiętać, że zastrzał to infekcja bakteryjna. Jeśli nie będziemy jej leczyć, bakterie mogą przedostać się do innych miejsc i spowodować wielonarządowy stan zapalny, a to już może zagrozić nie tylko naszemu zdrowiu, ale i życiu.

Czy można zapobiegać stanom zapalnym?

Aby nie dopuścić do powstania zastrzału, warto dbać o właściwą pielęgnację paznokci. Nie wycinać ich zbyt mocno, nie odrywać skórek, do zabiegów higienicznych używać wyłącznie czystych narzędzi. Jeśli korzystamy z zabiegów oferowanych w salonach kosmetycznych, warto zwracać uwagę na to, czy kosmetyczka używa jednorazowych i czystych pilniczków.

