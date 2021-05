Babka lancetowata: leczy kaszel i zapalenie spojówek

Babka lancetowata ma szerokie zastosowanie lecznicze. Od stuleci wykorzystywana jest w walce z przeziębieniami, infekcjami, kaszlem i nieżytami dróg oddechowych. Ale roślina ta ma również inne zastosowania. Jak stosować babkę lancetowatą?

Babka lancetowata – co to za roślina?

Babka lancetowata (wł. Plantago lanceolata) to roślina, która rośnie w Europie, Azji, Afryce Północnej. Jest to roślina, która nie ma szczególnych wymagań, łatwo się adaptuje, dlatego występuje na łąkach i polanach na całym świecie. W Polsce uważa się ją za chwast. Rośnie na dziko w całym kraju.

Ale zamiast ją wypleniać, warto wykorzystać do celów leczniczych. Bo babka może pomóc na wiele dolegliwości.

Zastosowanie lecznicze Plantago

W starożytnym Egipcie wykorzystywano babkę, by leczyć problemy z układem trawiennym. Ułatwia perystaltykę jelit, dlatego stosowano ją w ramach profilaktyki przed zaparciami, wzdęciami i stanami zapalnymi przewodu pokarmowego. Doceniono również jej właściwości przeciwzapalne i wykorzystywano w trakcie różnych chorób (np. zapalenia spojówek).

Obecnie babkę lancetowatą stosuje się przede wszystkim na kaszel oraz na różnego rodzaju trudno gojące się rany i owrzodzenia.

Właściwości lecznicze babki

Babka lancetowata wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, ściągające i przeciwkrwotoczne. Rozrzedza śluz, dlatego stosuje się ją, by zmniejszyć kaszel. Działa również moczopędnie, dlatego może ułatwić pozbywanie się z organizmu szkodliwych drobnoustrojów.

Roślina zawiera:

flawonoidy

garbniki

polisacharydy

kwasy fenolowe

sole cynku

kwasy organiczne

Babka na odporność

Babka lancetowata to niezwykła roślina, która wykazuje działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Chroni organizm przed infekcjami i pobudza do pracy leukocyty, wzmacniając system immunologiczny. Zwiększa także wydzielanie interferonu, dlatego wykorzystuje się ją do leczenia infekcji oraz poważnych chorób takich jak nowotwory.

Zioło na przeziębienie

Syrop z babki lancetowatej łagodzi kaszel w czasie infekcji górnych dróg oddechowych. Rozrzedza śluz, który powstaje w czasie infekcji kataralnej i ułatwia odkrztuszanie go, a tym samym powrót do zdrowia.

Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą, dlatego sprawdza się również w stanach zapalnych gardła, gdy bólowi towarzyszy też suchy kaszel. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, pomaga więc zwalczyć infekcję gardła.

Napar na zdrowe oczy

Z liści babki można przygotować napar, który pomoże na podrażnione i zaczerwienione oczy. Wystarczy przepłukać nim oczy, by pozbyć się zapalenia spojówek. Taki napar możemy kupić w aptece lub sklepie ekologicznym w formie gotowej mieszanki z suszonych liści albo przygotować go samemu ze świeżych liści zerwanych na łące.

Babka na stany zapalne skóry

Liście rośliny mają działanie uśmierzające, łagodzące, przeciwzapalne, dlatego wykorzystuje się je w celu leczenia stanów zapalnych skóry. Okłady z liści mogą przynieść ulgę w przypadku trudno gojących się ran, oparzeń, owrzodzeń.

Roślina na biegunki

Warto wykorzystać to zioło także na poprawę funkcjonowania układu trawiennego. Babka lancetowata pomaga pozbyć się biegunki, reguluje pracę jelit i żołądka, zmniejszając ryzyko wystąpienia podrażnień i nieżytów. Zapobiega również zaparciom, wzdęciom.

Przeciwskazania do stosowania zioła

Mimo wielu zalet i właściwości zdrowotnych nie każdy może stosować babkę lancetowatą. Nie poleca się jej kobietom w ciąży, mamom karmiącym piersią oraz dzieciom. Nie wolno podawać jej niemowlętom i dzieciom, które nie weszły w wiek dojrzewania.

